Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев 4 29.06.2017, 10:01

Музыкант находился в реанимации с двухсторонним воспаленим легких.

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня, сообщила РИА «Новости» гражданская жена артиста Александра Куцевол.

«Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», — написала она в Instagram.

Ранее Куцевол сообщила РИА «Новости», что Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление легких.

Олег Яковлев пел в группе с 1998 по 2013 год, а затем решил заняться сольной карьерой.