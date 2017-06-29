Лидер группы «Стары Ольса»: Местом силы является стадион 29.06.2017, 12:55

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Дмитрий Сосновский

Фото staryolsa.com

Повседневным девизом для белорусов должна стать фраза «нужно шевелиться».

Известный музыкант Дмитрий Сосновский написал резкий пост на странице в «Фейсбуке», в котором прозвучало в адрес полных людей немало колкостей: «Вы — жир биомассы, ленивый отход человеческой материи». Журналисты nn.by попросили Дмитрия пояснить, почему вдруг он зацепил эту тему.

«Это моя жизненная позиция. Но когда я услышал, что 60% белорусов находятся на грани ожирения, а под 30% страдают ожирением — это стало последней каплей. Как бывшему спортсмену, мне в принципе неприятны ленивые люди, которые невнимательно относятся не только к своему здоровью, но и к своему внешнему виду, — говорит музыкант. — Это лень! Все мои знакомые с возрастом становятся пузатыми, грузными и просто неопрятными. Я по жизни человек аккуратный, и мне это не нравится. Я считаю, что плохой, неопрятный вид — просто неуважение к другим. Во-первых, по причине внешней. Во-вторых — это болезнь. Человек свою лень превращает в проблему близких: за ним нужно ухаживать родственникам, на его лечение государство должно тратить деньги. Я считаю это аморальным».

По мнению Сосновского, одна из причин, по которой белорусы начали «расплываться», — урбанизация.

«Это привело к тому, что физической работой, физическим движением люди занимаются все меньше и меньше. В погоне за этой урбанизированной роскошью и комфортом белорусы забыли о том, что становятся каким-то пугалом, — продолжает мысль Дмитрий. — Я подбивал некоторых знакомых поехать вместе или в деревню, физически поработать, или на стадионе побегать — безрезультатно. Это свидетельствует, в первую очередь, про упадок энтузиазма к жизни, желания совершенствоваться и интеллектуально, и физически.

Мы все-таки бездельники, хочу отметить. Белорусы — бездельники. Можно бесконечно восхвалять нас, говорить, какие мы трудолюбивые, но мы — эгоисты и бездельники. Я люблю свою нацию и только поэтому хочу говорить о ее проблемах. Мы должны набраться уверенности, смелости, чтобы говорить про наши недостатки. Это бесконечное самовосхваление просто смешно».

Музыкант говорит, что не гордится своими жесткими и грубыми высказываниями в «Фейсбуке». Сегодня он называет это постыдной выходкой, которую бы он второй раз не повторил. Тем не менее, замечает, что «нормальные люди отнеслись нормально, а на обиженных воду возят».

«Я только что был у своей бабушки в деревне, ей 92 года. Она поднимается в 6 часов, работает по хозяйству. Бабушка живенькая, несмотря на возрастные болезни. И девиз ее — нужно шевелиться, — добавляет Сосновский. — Я считаю, что мы с нашим нынешним отношением до таких возрастов не доживем. Дедушка моей жены умер в 96 лет. Они жили в деревне, они двигались».

Сам Дмитрий регулярно бывает на стадионе. Пробежаться, позаниматься на турниках — это святое.

«Многие люди — христиане, язычники — говорят о «месте силы», где сильная энергетика. Места с источниками, с огромными валунами. Я хочу убедить, что местом силы является стадион. Пять-шесть километров бега, занятия на турниках и еще километр-полтора бега как заминка, уже в конце, — рассказывает про свое спортивное расписание музыкант. — Между людьми на стадионе как раз самая сильная энергетика. Я на своем встречаю и мужчин, и женщин, и детей, которые приходят, тренируются. Мои дети тоже гимнастикой занимаются».

Лучше турника и бега для Сосновского разве только плавание.

«Наши мировые гастроли позволяют плавать в разных океанах, морях и где только можно. Плавать и плавать. Это самое любимое, ведь я занимался плаванием еще в школе олимпийского резерва в Гомеле. Это самое лучшее, что существует. Возвращает в ту среду, из которой мы вышли и в которую мы должны вернуться».