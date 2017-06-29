«Когда Вольфовича поведут санитары, он будет показывать дули Путину» 5 29.06.2017, 13:15

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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Интересные выводы напрашиваются после двух последних событий.

Недавний подрыв автомобиля украинского военнослужащего в Киеве и совпавшая по времени хакерская атака наводят на мысли о том, что все это работает по одному и тому же алгоритму. Оставляя на следствие выяснение обстоятельств совершения преступления, исполнителей, заказчиков и прочее попытаемся оценить несколько другие аспекты происшедшего, пишет популярный украинский блогер Anti-colorados.

Итак, следствие уже заявило о том, что это – теракт. Мы уже знаем о том, что ответственность за более чем 90% резонансных терактов берет на себя ИГИЛ, причем, делает оно это как-то в раскоряку и очень неубедительно. Нет никаких требований или пояснений тому, почему было совершено то или иное преступление в конкретном месте, в конкретное время или в отношение конкретного лица. Такое впечатление, что ИГИЛ заделался играть роль бюро по возглавлению терактов. Понятно, что преступления совершаются другими силами, а ИГИЛ только дает свой фасад, даже не располагая подробностями мероприятия.

О том, чьей ширмой является ИГИЛ, мы уже писали десятки раз, но наши допущения и версии были жестко переплюнуты целым десятком высокопоставленных российских политиков, которые делали это либо по тупости и склонности к словесному поносу, либо от отчаяния. Первый вариант – непротухаемый Жириновский. В эфире ведущего телеканала он, захлебываясь собственными соплями и слюной, подпрыгивая на месте перед микрофоном заявил о том, что теракты в Европе – выгодны России и чем больше их там будет, тем увереннее себя будет чувствовать Федерация.

Но Жирику это можно простить и не обращать внимания, ибо он уже явно чувствует приближение "большого шухера" и вполне убедительно играет роль выжившего из ума кокаиниста. Когда за его коллегами придут люди в военных мундирах, Вольфовича поведут санитары и он еще долго будет показывать дули путиным, связанными за спиной руками. Он понимает, что нужно изображать гротеск и буйное помешательство, тогда адвокаты легко докажут его невменяемость. Никто не сможет перебить их экспертизы тем, что не мог такой чокнутый тип занимать такое высокое положение. Но в парламенте Федерации имеется такое количество депутатов, начиная от Валуева и заканчивая Поклонской, что Ломброзо и Павлов изучали бы их круглосуточно, без сна и перерывов на обед. Так что Жирик уже сейчас готов спрыгнуть с весов Фемиды.

Другое дело – клоуны печального или серьезного образа, например – глава комитета по иностранным делам Пушков. Откровенно говоря, его хлебало тоже вполне заинтересовало старину Чезаре в плане морфологии черепа пациента, но тот играет серьезного клоуна и потому легко сказаться больным на голову ему будет куда труднее. Так вот Пушков, между первым и вторым туром выборов во Франции, открыто сказал о том, что на электоральные предпочтения французов сильно и благотворно влияют теракты и что парочка терактов, в ближайшие дни, сможет изменить расклад в пользу любимой и дорогой Лепенши.

Тут надо заметить важную деталь. Хоть ответственность за теракты на себя всегда берет ИГИЛ, но случаются они там, где имеются интересы Кремля, и где интересов ИГИЛ нет по определению. Учитывая это, Пушков открыто угрожал французам терактами, если они хотят голосовать за Макрона. Уже такая угроза может стоить Пушку долгих лет тюрьмы, но главное — он показал, кто именно стоит за терактами.

Ну и все наши домыслы легко перебросал сам Путин, когда лично рассказал о том, что около трети личного состава ИГИЛ – россияне. Он умолчал о том, что практически все россияне, занимают там командные должности, а остальные 79% ИГИЛ, в большей своей части – выходцы из бывшего совка и легко говорят по-русски.

Все это говорит о том, что Федерация – гнездо терроризма, но она сделала такой себе буфер, который отводит ответственность от московских авторов идеи. Они создали простую схему, при которой якобы стоят в стороне. Принятие таких правил игры другими игроками делает действия Москвы безнаказанными и поощряет ее на то, чтобы сделать террор своим основным методом ведения внешней политики.