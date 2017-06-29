НАТО усилит батальоны в странах Балтии на время военных учений «Запад-2017» 29.06.2017, 21:10

Сегодня в Брюсселе встретились главы военных ведомств НАТО.

НАТО разместит на время российско-белорусских учений «Запад-2017» дополнительные силы во всех странах Балтии, сообщил министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) в четверг на встрече глав военных ведомств НАТО в Брюсселе, пишет interfax.by.

«Одна из тем, которую обсуждали на встрече весьма обстоятельно, были проводимые Россией в сентябре крупные учения «Запад», - сказал Луйк журналистам и добавил: «Все системы предупреждения НАТО готовы к наблюдению за этими учениями».

По словам министра, усиление не означает переформирование размещенных в странах Балтии международных батальонов НАТО в бригаду, а предполагает поддержку их силами ПВО и логистикой.

«Цель сделать этот батальон, который не является крупной военной силой, более эффективным и уверенным в себе и для этого необходимо немало дополнительных средств. Прежде всего, речь идет о ПВО, логистике и поддержке с воздуха», - цитирует Луйка «Фейсбук» министерства обороны Эстонии.

Министр также назвал оправданными предложения США об увеличении в странах Балтии дополнительных вооруженных сил, о чем на встрече рассказал командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес (Ben Hodges).

Совместные учения Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» пройдут в середине сентября.