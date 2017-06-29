Патриот Алексей Абрамов: Меня задерживали 10 сотрудников спецгруппы КГБ «Альфа» 1 29.06.2017, 23:01

Алексея Абрамова освободили сегодня из «Володарки» после трех месяцев заключения.

«Радыё Свабода» взяло интервью у политзаключенного по «делу патриотов» Алексея Абрамова, который вышел на свободу из «Володарки» 29 июня после более трех месяцев лишения свободы. Алексей Абрамов сразу объяснил, почему не будет в разговоре многословным.

- Еще не все освобождены, а как известно, скорость каравана определяется по скорости последнего верблюда. Поэтому давайте воздержимся от комментариев относительно всего дела. Что касается лично меня, то в деле еще остаюсь обвиняемым, мне только изменили меру пресечения. О материалах дела не имею права ничего говорить, потому что дал подписку о неразглашении. Но еще важно и то, что некоторые слова тех, кто выходил раньше, очень существенно отразились на тех, кто там остается. Многие наговорили много чего лишнего, это сильно нервирует всех, обе стороны. Ведь везде есть порядочные и умные люди.

- Вы ведь тоже сидели в СИЗО КГБ. Что можете сказать про «американку»?

- Скажу так, что это достаточно «лайтовое» учреждение по сравнению с той же «Володаркой». Ко мне там относились корректно.

- Мирослава Лозовского при задержании избили в кровь, а как вас задерживали?

- Меня задерживали сотрудники спецгруппы КГБ «Альфа», и они действовали вежливо. Как пушинку взяли. Просто их было 10 человек, аккуратно взяли, понесли и поставили. Никаких претензий.

- А за три месяца сидения вы поправились или похудели?

- Немного похудел, но в рамках дозволенного. Питание было отчасти нормальное. Еще и с воли продукты передавала жена.

- Увидели ли вы во время процедуры освобождения или еще раньше, что скоро освободят также и Мирослава Лозовского и Виктора Мороза, последних из тех, кто остается за решеткой? Может, что слышали о них?

- Нет, ничего. Но, полагаю, в следственном комитете также работают, стараются свое дело сделать хорошо. Полагаю, все будет, но надо подождать.

- Сегодня возле «Володарки» много звучало мнений, что «дело патриотов» явно развалилось и до суда просто не дойдет, чтобы не смешить людей. Что вы думаете о судьбе этого дела? Дойдет оно до суда или нет?

- Не знаю, как оно будет. Это все же довольно сложно, надо подождать.