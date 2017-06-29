закрыть
30 июня 2017, пятница, 0:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фоторепортаж: Как в Минске встречали освободившихся политзаключенных

3
  • 29.06.2017, 21:45
Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня на свободу вышли пятеро политических заключенных по «делу патриотов».

29 июня из «Володарки», где после обеда еще оставались семь политзаключенных по «делу патриотов», одного за другим освободили пять человек. Это Иван Ковальчук, Дмитрий Новик, Андрей Дундуков и последним на свободу вышел Алексей Абрамов. Все они остаются в статусе подозреваемых.

Фоторепортаж освобождения политзаключенных предоставило «Радыё Свабода».

Мирослав Лозовский и Виктор Мороз - последние из политзаключенных по «делу патриотов», которые еще остаются в СИЗО по обвинению в «создании вооруженного формирования».


Мнение

А настоящие ли у любителя парадов полковники?
А настоящие ли у любителя парадов полковники? Виктор Корнеенко
Победа требует выхода на улицу
Победа требует выхода на улицу Николай Статкевич
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Дмитрий Орешкин
По какому поводу восторг?
По какому поводу восторг? Светлана Калинкина


Интервью

Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому