Фоторепортаж: Как в Минске встречали освободившихся политзаключенных 3 29.06.2017, 21:45

Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня на свободу вышли пятеро политических заключенных по «делу патриотов».

29 июня из «Володарки», где после обеда еще оставались семь политзаключенных по «делу патриотов», одного за другим освободили пять человек. Это Иван Ковальчук, Дмитрий Новик, Андрей Дундуков и последним на свободу вышел Алексей Абрамов. Все они остаются в статусе подозреваемых.

Фоторепортаж освобождения политзаключенных предоставило «Радыё Свабода».

Мирослав Лозовский и Виктор Мороз - последние из политзаключенных по «делу патриотов», которые еще остаются в СИЗО по обвинению в «создании вооруженного формирования».