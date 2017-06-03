В Молодечно участковый хотел поговорить с активистом на революционные темы 1 3.06.2017, 8:59

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Участковый инспектор Жмыхов звонил активисту, чтобы расширить свой кругозор по части «переворотов».

Молодеченскому активисту Белорусской христианской демократии Роману Гончарову звонил участковый инспектор Жмыхов, чтобы… поговорить насчет анархистского сайта «Революционное действие», сообщает bchd.info.

«Хотел взять объяснения по поводу того, что я якобы выложил на нем какую-то информацию. Обвинял меня в том, что я хочу «сделать переворот». Я не знаю, что я мог выложить, что бы так заинтересовало милицию. Но я считаю, что они просто ищут повод чтобы запугать», - отметил активист, добавив, что революция прежде всего должна произойти в сознании людей.

Нельзя исключать, что устрашение может быть связанным с компанией по чествованию памяти белорусского оппозиционного политика, руководителя Молодечно Геннадия Карпенко, который скоропостижно скончался в 1999 году.