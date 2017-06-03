Международные правозащитные организации вступились за Павла Левинова 1 3.06.2017, 17:55

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Правозащитники призвали незамедлительно освободить члена правления Белорусского Хельсинкского Комитета.

Обсерватория по защите правозащитников, партнерская программа FIDH и Всемирной организации против пыток (OMCT), выступила с призывом срочного вмешательства в ситуацию с повторным арестом и произвольным задержанием члена правления Белорусского Хельсинкского Комитета Павла Левинова, пишет «Вясна».

Описание ситуации:

Обсерватория была проинформирована из достоверных источников о повторном задержании и произвольном аресте г-на Павла Левинова, правозащитника и члена правления Белорусского Хельсинкского комитета.

Согласно полученной информации, вечером 30 мая 2017 года сотрудники милиции задержали Павла Левинова в Витебске и поместили его в изолятор временного содержания. 17 апреля 2017 года судья суда Октябрьского района Витебска Инна Грабовская приговорила его к 15 суткам административного ареста в соответствии со статьей 23.34 Кодекса об административных правонарушениях за участие в несанкционированных акциях протеста 2 и 26 марта 2017 года (см. Справочную информацию). Решение в отношении г-на Павла Левинова было вынесено заочно, поскольку он в это время проходил курс лечения за пределами Беларуси.

5 мая, после возвращения в Беларусь, г-н Павел Левинов был задержан сотрудниками милиции, однако 10 мая он был госпитализирован из-за высокого кровяного давления, а затем перенес операцию и был окончательно выписан из больницы.

Обсерватория выражает глубочайшую обеспокоенность в связи с осуждением и задержанием г-на Левинова, поскольку они, как представляется, связаны с его деятельностью в области прав человека. Особо отметим, что г-н Левинов фиксировал нарушения и произвольные задержания, которые произошли в марте 2017 года в ходе мирных акций протеста против президентского указа № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» (см. Справочную информацию).

Исходя из этого, Обсерватория призывает белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить г-на Павла Левинова и положить конец всем формам преследования, в том числе на судебном уровне, в отношении его.

Исходная информация:

С начала марта 2017 года во всей стране прошли мирные акции протеста против указа президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», который в нарушение международных норм в области прав человека предусматривает ответственность за отсутствие занятости путем введения наказания в виде штрафа и возможного ареста граждан, которые проработали менее определенного количества дней.

Ответом на мирные акции протеста стали массовые репрессии, сотни демонстрантов были задержаны милицией [1].

Белорусскими властями были задержаны несколько правозащитников, которые были осуждены в соответствии со статьей 23.34 Кодекса об административных правонарушениях за «участие в несанкционированной мирной акции» в отместку за их законную деятельность по наблюдению за массовыми нарушениями и произвольными задержаниями мирных демонстрантов [2].

Среди них г-н Павел Левинов, который был задержан 26 марта 2017 года за участие в качестве наблюдателя в акциях протеста, проведенных в Витебске 25 и 26 марта. Во время задержания из-за проблем с сердцем у него поднялось кровяное давление, что привело к гипертоническому кризу.

Требуемые действия:

Пожалуйста, напишите в органы власти Беларуси, призывая их:

Немедленно и безоговорочно освободить г-на Павла Левинова;

Положить конец всем формам преследования, в том числе на судебном уровне, в отношении г-на Павла Левинова, а также всех правозащитников в Беларуси;

Гарантировать при любых обстоятельствах физическую и психологическую неприкосновенность г-на Павла Левинова, а также всех правозащитников в Беларуси;

Соблюдать все положения Декларации Организации Объединенных Наций о правозащитниках, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1998 года, в частности статьи 1, 2, 5 и 12.2;

Гарантировать при любых обстоятельствах соблюдение прав человека и основных свобод в соответствии с международными стандартами в области прав человека и международными документами, ратифицированными Беларусью.

Париж-Женева, 2 июня 2017 года