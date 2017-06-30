Как белорусы пережили год после деноминации 8 30.06.2017, 12:55

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Все, чем запомнилось очередное «обрезание нулей» с белорусских денег.

С 1 июля прошлого года в Беларуси появились в обращении новые деньги — 7 номиналов банкнот и 8 номиналов монет. Старыми деньгами можно было рассчитаться до 31 декабря, а с начала этого года — только деноминированными. Специалисты Нацбанка рассказали tut.by, как белорусы пережили год с новыми банкнотами и монетами.

Сколько новых денег находится в обращении?

Сейчас в обращении находится 114 миллионов банкнот и 335 миллионов монет. Самые популярные среди банкнот — 10 и 20 рублей (62% в общем объеме банкнот), менее популярные — 5 и 50 рублей (около 37%). Среди монет самые популярные — 1, 2 и 5 копеек (почти 63% в общем объеме монет).

Для удовлетворения потребности держателей банковских платежных карточек в различных номиналах банкнот, недопущения социальной напряженности среди населения Нацбанк рекомендовал банкам для загрузки банкоматов использовать банкноты номиналами 5, 10, 20, 50 и 100 рублей образца 2009 года. При этом загрузка банкоматов банкнотами в 5 рублей обязательна.

При выборе номиналов банкнот при загрузке банкоматов банки учитывают их месторасположение, обслуживаемые категории населения и другие факторы, определяющие спрос на денежную наличность.

Будут ли в будущем загружать монеты в банкоматы?

Нормативные правовые акты Нацбанка не содержат требований об обязательном оснащении платежно-справочных терминалов монетоприемниками.

По мнению банков, занимающих лидирующие позиции по количеству установленного банковского оборудования, эффект от внедрения устройств, позволяющих принимать платежи монетами, несопоставим с объемом затрат за развитие инфраструктуры и ее обслуживание. По информации поставщиков такого оборудования, стоимость модернизации путем установки монетоприемника будет соизмеримой или превысит его остаточную стоимость.

Вопрос об оснащении банковского оборудования устройствами для совершения платежей с использованием монет будет решаться банками самостоятельно, исходя из экономической целесообразности.

Почему редко встречаются банкноты в 100, 200 и 500 рублей?

На 1 июня в обращении находилось около 1 миллиона банкнот в 100 рублей (0,8% от общего количества банкнот в обращении). В соответствии с международной практикой и методикой подсчета, которую использует Нацбанк, сегодняшним потребностям экономики соответствует банкнотный ряд, в котором самым крупным номиналом является банкнота 100 рублей (около 52 долларов в эквиваленте). Сейчас потребность в банкнотах образца 2009 года номиналом 200 и 500 рублей со стороны банков практически отсутствует. Банкноты таких номиналов являются средством накопления и находятся в обращении в незначительном количестве (около 60 и 13 тысяч банкнот соответственно).

Появится ли в Беларуси монетный двор?

Нацбанк неоднократно изучал вопрос создания в Беларуси собственного банкнотного и монетного производства. Создание такого производства является высокозатратным и нецелесообразным.

Сейчас в мире насчитывается около 200 стран, а банкноты и монеты для них изготавливаются примерно на 50 печатных фабриках и 40 монетных дворах соответственно. При создании такого производства необходимо учитывать, что это высокотехнологичное производство, энергоемкое и водозатратное. Ежегодную потребность экономики Республики Беларусь в наличных деньгах банкнотно-монетное предприятие выполнит в течение 5 месяцев, оставшееся время оно будет не загружено. Выход на международный рынок видится очень проблематичным, завоевать позиции на нем будет очень трудно.

Согласно мировой практике, вопрос о создании собственного банкнотного и монетного производства целесообразно рассматривать только в случае численности населения не менее 20 млн человек. В Беларуси сейчас проживает около 9,5 миллиона человек. Кроме того, Нацбанк на конкурсной основе размещает заказы на изготовление банкнот и монет на различных предприятиях, что позволяет применять современные новейшие защитные технологии.

Когда придется заказывать новые банкноты и монеты?

Имеющимся объемом банкнот и монет нового номинального ряда будет обеспечена потребность экономики в наличных деньгах на несколько лет без осуществления дополнительного заказа на предприятиях-изготовителях прежде всего за счет того, что имеющиеся банкноты и монеты нового номинального ряда (образца 2009 года) планировалось выпустить в обращение с 1 января 2009 года в соотношении 1:1000, а в фактическая деноминация проведена в соотношении 1:10 000.

Что делают с потемневшими монетами?

При разработке и чеканке монет Нацбанк изучал опыт других государств, имеющих продолжительную историю использования в наличном денежном обращении монет. Для более уверенного распознавания номиналов монет используются сплавы металлов разных цветов. Монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек — красного цвета, 10, 20 и 50 копеек — имеют желтый цвет, монета номиналом 1 рубль — белого цвета и монета номиналом 2 рубля — двухцветная (кольцо — желтого цвета, а середина — белого).

Банкноты и монеты подвержены естественному износу и их условия обращения не всегда благоприятны: различные условия хранения, воздействие влаги, агрессивной среды, температурные перепады. Банкноты и монеты в процессе обращения, а в некоторых случаях и небрежного отношения к ним, приобретают повреждения и не могут быть использованы по их функциональному назначению, т.е. выполнять свои основные функции — средство обращения, платежа и накопления. По мере поступления в банки такие банкноты и монеты отсортировываются, направляются в Нацбанк и в дальнейшее обращение не выпускаются.

Монеты нового номинального ряда были изготовлены в 2008 году и подверглись естественному окислению и потемнению. При последующих заказах на изготовление монет Нацбанком совместно с монетным двором будет рассмотрена возможность чеканки монет с более увеличенным рельефным изображением.

Поврежденных монет выявлено крайне незначительное количество, и статистика по ним Нацбанком не ведется.

Как деноминация повлияла на обменный курс

Введение новых денежных знаков способствовало снижению девальвационных ожиданий экономических агентов и таким образом психологически усилило тенденцию стабилизации обменного курса национальной валюты, отмечают в Нацбанке.

В сочетании с проводимой политикой, направленной на макроэкономическую стабильность, это способствовало снижению спроса населения на иностранную валюту. Так, за 2016 год населением на чистой основе продано 1,89 миллиарда долларов, за пять месяцев 2017 года — 0,95 миллиарда долларов.

При этом устойчивость национальной валюты оказала положительное влияние на процессы дедолларизации национальной экономики, что проявляется в снижении удельного веса инвалюты в структуре широкой денежной массы, а также в активах и пассивах белорусских банков.

Сколько старых денег осталось на руках?

На 1 июня из обращения изъято более 97% от суммы и около 60% от количества банкнот образца 2000 года, находившихся вне касс Нацбанка на 1 июля прошлого года.

На 1 июня этого года на руках у населения осталось 214 миллионов экземпляров банкнот, из них 90% (194 миллиона экземпляров) приходится на банкноты номиналом 100, 500 и 1 000 рублей. Белорусы продолжают сдавать старые банкноты в банки, но их объем с февраля 2017 года значительно сокращается.

Как показывает мировой опыт, в кассы центральных (национальных) банков возвращается не более 50% банкнот мелкого номинала. Таким образом, значительное их количество просто не вернется в Нацбанк.

Сейчас продолжается обмен денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях и структурных подразделениях Нацбанка. Обмен производится без ограничений и без взимания платы. С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года обменять деньги можно будет только в кассах Нацбанка.

Как активно белорусы сейчас меняют старые деньги на новые?

Основной объем денежной наличности старого образца поступил в Нацбанк до 1 января 2017 года. С марта этого года ежемесячные объемы поступлений денежной наличности не превышают 1% в общем объеме от уже поступившей в Нацбанк денежной наличности старого образца.

В Нацбанк для обмена денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года в день обращаются в среднем от 2 до 10 человек (в Минске — порядка 7 человек, в областях — от 2 до 10 человек). Средняя сумма обмена составляет от 15 до 100 деноминированных рублей (в Минске — до 30 рублей, в областях — от 15 до 100 рублей).

В банки, которые осуществляют обмен денежной наличности, поток обращений также сокращается. Если за январь 2017 года банки сдали в Нацбанк 9,2 миллиона банкнот образца 2000 года, то за май 2017 года — всего 606 тысяч банкнот образца 2000 года.

Много ли было жалоб после деноминации?

Основной объем обращений поступал в первые дни проведения деноминации. Но количество обращений не было критичным.

Нацбанк рекомендовал банкам активно проводить информационные мероприятия для населения и субъектов хозяйствования по вопросам деноминации официальной денежной единицы Беларуси и ввода в обращение банкнот и монет образца 2009 года с использованием сайтов, информационных стендов, СМС-оповещения, средств массовой информации и т.д.

Какие проблемы возникли при деноминации?

Принятые правительством и Нацбанком меры позволили обеспечить проведение деноминации без существенных нареканий со стороны населения и организаций.

Проблем, связанных с проведением деноминации, не возникало, уточняют в Нацбанке. Всеми заинтересованными был проведен комплекс соответствующих мероприятий и принят ряд нестандартных решений: осуществлена доставка в регионы и банки республики необходимого объема денежной наличности образца 2009 года до начала проведения деноминации; проведена работа по адаптации счетно-сортировочной техники, банкоматов, устройств с купюроприемниками до их выпуска в обращение. Для обеспечения организаций торговли «разменной монетой» организовано бесплатное подкрепление субъектов хозяйствования монетами образца 2009 года (с оплатой только услуги перевозки), а также бесплатный обмен в кассах банков и структурных подразделениях Национального банка денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года, проведена широкая информационная кампания.

Утилизация старых банкнот

В Нацбанке банкноты образца 2000 года пересчитываются, проверяются на подлинность и платежность, а затем уничтожаются. Уничтожение банкнот осуществляется путем их измельчения с последующей утилизацией.

За июль 2016 года — май 2017 года было уничтожено 400 тонн старых банкнот — это практически вся поступившая в Нацбанк денежная наличность образца 2000 года за указанный период.

Нацбанк постоянно проводит мероприятия по уничтожению банкнот образца 2000 года. Процесс уничтожения продолжится и будет завершен после поступления в Нацбанк последней банкноты образца 2000 года.

Зачем в обращении мелкие монеты?

Монеты мелких номиналов (1, 2 и 5 копеек) в настоящее время являются востребованными экономикой. Их срок службы значительно более продолжительный по сравнению с бумажными банкнотами мелких номиналов старого образца (100, 500 и 1000 рублей). В дальнейшем это позволит сэкономить государственные денежные средства, сократить расходы Нацбанка на поддержание наличного денежного обращения.

Поскольку стоимость изготовления одной монеты сопоставима со стоимостью изготовления банкноты мелкого номинала, отказ от выпуска в обращение монет мелких номиналов не рассматривается в принципе.

Как часто в Беларуси находят фальшивые деньги?

Традиционно уровень фальшивомонетничества в Беларуси является низким, и период после деноминации не стал исключением. С начала выпуска новых денежных знаков в обращение и до конца 2016 года в банковской системе страны было выявлено 10 поддельных банкнот (номиналом 5 рублей — 4 шт., 20 рублей — 3 шт., 10 рублей — 2 шт. и номиналом 50 рублей — 1 шт.). В первом квартале этого года было обнаружено уже 14 подделок (номиналом 20 рублей — 7 шт., 10 рублей — 6 шт. и номиналом 50 рублей — 1 шт.).

Наметился рост количества выявленных подделок, но по отношению к подлинным банкнотам, находящимся в обращении, их количество ничтожно мало.

В международной практике уровень фальшивомонетничества принято характеризовать показателем, устанавливающим отношение количества подделок на миллион подлинных банкнот. По итогам I квартала 2017 года в Беларуси 1 поддельная банкнота встречается на 8 миллионов подлинных банкнот, находящихся в обращении. В международной практике критичным является показатель более 300 поддельных банкнот на миллион подлинных.

Практически все выявленные поддельные белорусские рубли изготавливаются в основном на компьютерной и копировальной технике. Случаев использования полиграфического оборудования для подделки национальной валюты не зафиксировано. Такие подделки, изготовленные в домашних условиях, несложно отличить от подлинных банкнот. Чтобы распознать подделки, достаточно проявить элементарную внимательность.