Фермеры получат еще до 70 миллионов евро от ЕС из-за эмбарго РФ 30.06.2017, 21:07

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С 2014 года производителям уже выделено почти 450 миллионов евро.

Пострадавшие от российского продуктового эмбарго производители фруктов и далее будут получать поддержку от ЕС. Об этом сообщили в пятницу, 30 июня, представители Еврокомиссии в Брюсселе. Таким образом ЕС продлил на один год, до конца июня 2018 года, уже действующую программу. Производители смогут рассчитывать на компенсацию суммарно до 70 миллионов евро, пишет «Немецкая волна».

Денежными выплатами в Евросоюзе надеются компенсировать потери производителей, возникшие в результате политических разногласий с Россией, а также стабилизировать цены. Ранее ЕС уже выделил на поддержку фермеров почти 450 миллионов евро. Благодаря этим деньгам свыше 1,5 миллионов тонн фруктов и овощей были бесплатно переданы благотворительным организациям, скормлены животным или вообще не были собраны.

Европейские производители лишились части рынка сбыта после того, как РФ в 2014 году приостановила импорт ряда продуктов питания. Таким образом правительство в Москве отреагировало на санкции, введенные Евросоюзом в ответ на российскую агрессию на востоке Украины. Действие своего эмбарго российские власти продлили до конца 2018 года.