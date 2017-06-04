Строитель из Могилева: Пойду на любую акцию протеста 7 4.06.2017, 22:25

Виктор Головащенко

Не заслужил наш народ такого отношения к себе.

Это мнение рабочего-строителя из Могилева Виктора Головащенко. Он рассказывает, что за последний месяц получил чистыми 312 рублей. При этом только два дня по личным обстоятельствам отсутствовал на стройке, что уменьшило его заработок на 28 рублей. Всё равно в сумме – жалкие копейки, пишет belaruspartisan.org.

Занят-то он тяжёлой работой вместе с напарниками полный день, с 8 утра до 5 вечера. И объекты не лишь бы какие: жилые дома в микрорайоне «Спутник», медицинский центр, реконструкция объектов на лифтовом заводе.

Ладно, он сам еще не приобрел высокой строительной квалификации, но и те, кто её уже имеет, также получают копейки. Рублей на двадцать больше Виктора.

Но выбора для рабочего человека, уверяет Головащенко, нет. Система защиты от безработицы больше похожа на систему издевательства, чем реальной помощи. Он сполна хлебнул этого горя после того, как сократили его должность на заводе искусственного волокна. Специальность «аппаратчик» — специфическая, полученные в училище и на производстве навыки можно было применять только на заводе.

— Безработный, — говорит Виктор, — это изгой, который никому не нужен, его проблемы никому не интересны. В Могилеве трудно найти даже совсем низкооплачиваемое место. Безработный — это человек прошедший все невзгоды, связанные с трудоустройством, и ощутивший, насколько эти поиски похожи на мартышкин труд.

— Приходит время, — горько вспоминает Виктор, — когда нет денег даже на хлеб с кефиром, на оплату жилья. И ты знаешь, если не заплатишь коммуналку, могут вообще вышвырнуть из квартиры или засунуть туда, где человек со временем теряет человеческое обличье. Спивается, обрастает грязью, — так и появляются новые бомжи.

Весь 2016 год Виктор Головащенко был безработным, летом перебивался заработками по направлению от центра занятости (ЦЗ). Осенью нашли вариант, по направлению центра занятости устроили на два месяца в фирму «Техстройресурс», чтобы с облегчением снять с учета.

Фирма это разветвленная, головной офис в столице, а подразделения разбросаны по разным городам.

За ноябрь Головащенко заплатили, а за декабрь и сегодня еще должны. Обманули. Люди, которые вместе с ним надеялись на деньги за работу, ждали, ждали, да и разбрелись кто куда.

— В нынешние времена, — возмущается обманутый рабочий, — рассказы о правовом государстве очень популярны у властей. Вопрос только, кто этими правами обладает? Кто рабочему человеку, попавшему в безвыходную ситуацию, помогает? Очень хитро придумали в центре занятости: временно трудоустроенный человек должен предоставить акт выполненных работ. Если акта не имеешь, то на учет в ЦЗ ставят, как соискателя работы, статус безработного получишь только спустя семь месяцев. И если я за это время найду работу, то медкомиссию бесплатно не смогу пройти… ЦЗ не согласовывает. Люди, скажите, каким образом безработный может оплатить медкомиссию, если ему даже пожрать не за что?

Сотрудник могилевского департамента госинспекции труда и социальной защиты звонит и спрашивает, трудоустроился ли я? А я в свою очередь спрашиваю, поможет ли мне департамент получить зарплату за декабрь 2016 года от фирмы «Техстройресурс». Где там! Чиновники наловчились отсылать бедолаг в суды. Иду в суд, они отправляют меня в Минск, дескать, хозяева в столице. А мне уже и поесть хочется, за квартиру нечем платить. В суде без денег также никто разговаривать не станет.

Сколько съехало таких как я мужиков за границу в поисках зарплаты, и сколько из них вернулось в семьи? Это чудовищно.

Возникала и у меня такая мысль, пока вплотную не познакомился с теми, кто побывал там. И не где-нибудь в Тьмутаракани, а в Москве, в аэропорту Домодедово. Могилевский строительный трест №12 посылает туда специалистов официально. Но встречают там белорусов так: выделяют место на двухэтажных нарах в помещении человек на 15-20, не разделяя мужчин и женщин. На всех один туалет, совмещенный с ванной. И вдобавок, обманывают с начислением зарплаты и здесь, и там. Разве это не позор?

Мне сорок лет, непьющий, здоровый мужик, и так помыкать теми, кто может и хочет работать!

Пора что-то менять, а как не знаю. Позовут, пойду на любую акцию протеста, лишь бы менять жизнь. Сам пойду и таких, как я, приглашу. Не могу сказать, что у меня много сторонников. Те, кто со мной работает вместе на стройке, разделяются на несколько групп. Хотя жизнью, работой и ее оплатой недовольны все. Злятся, ругаются, плюются. Но одни не знают, как можно использовать протестный гнев себе во благо, другие знают, но боятся это начинать, а третьи ко всему относятся наплевательски, безразлично, мол, ничего не добьешься, ничего не докажешь.

Не заслужил наш народ такого отношения к себе. Знали бы наши деды, отцы, как мы живем сегодня, восстали бы из мертвых.