Правозащитники потребовали освободить всех белорусских патриотов 7.06.2017, 11:44

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Фото: charter97.org

Правозащитные организации получили доказательства применения в СИЗО КГБ пыток в отношении белорусских патриотов.

В связи с этим белорусские правозащитные организации приняли специальное заявление, опубликованное на сайте spring96.org.

5 июня 2017 года представителями белорусских правозащитных организаций были получены свидетельства о применении в СИЗО КГБ пыток в отношении обвиняемого по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса РБ Кунцевича Сергея Владимировича. Кунцевич является одним из белорусских патриотов, которых обвиняют в «подготовке массовых беспорядков». «Дело патриотов» имеет значительный общественно-политический резонанс.

Показания Кунцевича были подробно зафиксированы. Он обратился в Следственный комитет Республики Беларусь с заявлением о возбуждении уголовного дела в связи с совершением в отношении него преступления. Он заявил, в частности, что в ходе допроса в здании КГБ Беларуси, который проходил в отсутствие адвоката, лица в черной униформе и масках, когда комнату для допроса покинули следователи, нанесли ему несколько ударов по телу, после этого один из них 3 - 4 раза использовал в отношении него электрошокер - воздействовал на левую ногу в течение 30 - 40 секунд. Это приносило сильные физические страдания. Кунцевич в период пребывания в СИЗО КГБ содержался в унижающих, бесчеловечных условиях: 14 дней спал на полу, в течение дня сидел на узкой доске, не получал медицинской помощи. После перевода в СИЗО №1 он был подвергнут избиениям сотрудниками изолятора.

В связи с полученной информацией особую обеспокоенность вызывает закрытый от белорусской и международной общественности характер данного уголовного дела (известного также как «дело «Белого легиона» или «дело патриотов»), отсутствие какой-либо официальной информации о его расследовании, сути предъявленных обвинений, о физическом состоянии и условиях содержания лиц, находящихся под стражей. Под угрозой преследования адвокатам запрещено раскрывать информацию о состоянии их клиентов, о жалобах на нарушения их прав. У подозреваемых и обвиняемых по данному делу, которые были освобождены из-под стражи в связи с изменением меры пресечения, незаконно, в нарушение требований ч. 2 ст. 198 УПК Республики Беларусь, органами следствия берутся подписки о неразглашении данных предварительного расследования, при этом термин «данные предварительного расследования» трактуется должностными лицами чрезвычайно широко. Это серьезным образом ограничивает их право на защиту.

При таких обстоятельствах изложенные Кунцевичем сведения требуют особого внимательного отношения, объективной проверки и мер реагирования.

Информация о применении пыток должностными лицами вызывает обеспокоенность положением всех 14-ти патриотов, которые длительный срок содержатся в СИЗО КГБ и СИЗО МВД Республики Беларусь.

Мы, представители правозащитного сообщества Беларуси, в очередной раз напоминаем властям Республики Беларусь:

Свобода от пыток является абсолютным правом и не подлежит никаким ограничениям даже в условиях военных конфликтов и чрезвычайного положения. В связи с ратификацией Республикой Беларусь Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, наша страна взяла на себя обязательства предпринимать эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией. Также Республика Беларусь обязана обеспечить, чтобы все акты пыток рассматривались в соответствии с национальным уголовным законодательством.

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы, не могут быть положены в основу обвинения и не могут использоваться в качестве доказывания.

В связи с этим мы, представители правозащитных организаций, требуем:

от Генеральной прокуратуры и Следственного комитета провести объективную проверку, принять меры по расследованию озвученных Кунцевичем сведений о пытках и привлечь виновных к уголовной ответственности;

изменить меру пресечения в отношении всех 14-ти патриотов, проходящих по уголовному делу «о подготовке массовых беспорядках» и «создании незаконного вооруженного формирования» и немедленно освободить их из-под стражи с целью предотвращения применения к ним пыток;

неукоснительно соблюдать международные обязательства по предотвращению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, взятых на себя Республикой Беларусь.

Правозащитный центр «Весна»

ОО «Белорусская ассоциация журналистов»

ПУ «Центр правовой трансформации»

Белорусский Дом прав человека имени Б. Звозскова

РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет»

ПУ «Белорусский документационный центр»

РОО «Правовая инициатива»