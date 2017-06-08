Македония готова сменить название страны ради вступления в НАТО 8.06.2017, 14:22

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Спор с Грецией из-за названия возник сразу после выхода Македонии из состава Югославии в 1991 году.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев сообщил, что ожидает в ближайшие месяцы визит в Скопье генсека НАТО Йенса Столтенберга, который «откроет двери стране для полноправного членства» в Североатлантическом альянсе, передает РИА «Новости».

Македония присоединилась «плану действий по подготовке к членству в НАТО» (Membership Action Plan) в 2009 году.

Спор с Грецией из-за названия бывшей югославской республики возник после выхода Македонии из состава Югославии в 1991 году. Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.

По мнению Греции, название «Македония» отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье.

При этом Афины не возражают, если слово «Македония» будет дополнено географическим определением. До разрешения спора Греция требует называть соседнюю страну «Бывшая югославская Республика Македония», под таким названием страна входит и в ООН.