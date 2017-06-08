Футболист «Слуцка»: В Украине живется свободнее, чем в Беларуси 8.06.2017, 20:48

Фото: arenasporta.com.ua

Украинский полузащитник «Слуцка» заявил, что в Украине проще заработать, чем в Беларуси.

Полузащитник «Слуцка» Дмитрий Юсов сравнил цены в Беларуси и Украине.

«В Украине за последние годы сильно вырос курс доллара. Еще года четыре назад он стоил 8 гривен, а сейчас 27. Если у тебя заработок в этой валюте — допустим, где-то в другой стране, — то на Украине с нынешним курсом ты будешь как царь! Из-за такого скачка стали выше и цены. А вот зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне. У моей мамы пенсия — 40 долларов. Все эти деньги, а порой и больше, уходят на оплату одной только «коммуналки». Она очень сильно выросла и сейчас составляет 40-120 долларов — в зависимости от площади, отопления и так далее. А кушать на что? Вот и приходится помогать родным. Хотя некоторые пенсионеры работают. А кто-то живет за счет сбережений. В общем, как-то выкручиваются.

Но надо сказать, что на Украине живется свободнее. И зарабатывать проще. Можно спокойно открыть бизнес — с этим в Беларуси сложнее. Средний доход здесь, может, и побольше. Зато у нас все дешевле, причем где-то вдвое — начиная с ресторанов и заканчивая рынками. Продукты, галантерея, шампуни, бутсы, одежда — ну просто все!» – рассказал Юсов в интервью «Прессболу».