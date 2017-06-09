Против кричевского милиционера возбудили уголовное дело за избиение 2 9.06.2017, 14:29

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Капитана Андрея Генералова обвиняют в превышении служебных полномочий.

Следственное управление УСК по Могилевской области возбудило уголовное дело в отношении одного из оперативных сотрудников местного РОВД. Капитана милиции Андрея Генералова обвиняют по статье 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Превышение власти или служебных полномочий), передает spring96.org.

Против него возбуждено уголовное дело за преступление, совершенное в 2016 году, а именно за причинение телесных повреждений местному жителю, который в начале июня скоропостижно скончался.

Как сообщили сайту mogilevnews.by в региональном отделении Следственного комитета, 60-летний житель Кричева без определенного места жительства, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие алкогольных напитков в общественном месте, заявил, что его избил сотрудник органов внутренних дел. 5 июня этого года тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в парке Победы Кричева.

Андрей Генералов работал в Кричевском отделе милиции оперуполномоченным. Детали дела пока остаются неизвестными. Неизвестно и то, на свободе обвиняемый и остается ли он милиционерам.