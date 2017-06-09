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Воров-меломанов задержали в Барановичском районе

  • 9.06.2017, 15:16
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«Воришки» специализировалась на краже клавишно-пневматических инструментов.

В Барановичском районе задержаны двое мужчин, воровавших музыкальные инструменты и аппаратуру, сообщила БелТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Подробности стали известны в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по ч.2 ст.205 (кража) УК РБ. Неработающий сельчанин 1991 года рождения в компании 30-летнего жителя Барановичей выставили окно в доме пенсионерки из деревни Малая Своротва и похитили оттуда гармонь и аккордеон. Также правоохранителя стало известно, что криминальный дуэт побывал«в гостях» еще одной жительницы этой деревни. Из дома мужчины вынесли акустические колонки, а также прихватили с собой ножовку и стул. «Музыкальные» воры задержаны и находятся под стражей. Похищенные вещи изъяты.


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