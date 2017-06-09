Задержанного в Беларуси Мурада Амриева передали властям Чечни 9.06.2017, 16:49

Мурад Амриев

В настоящее время чемпион мира по ММА находится в пути по дороге в Чечню.

Чемпиона мира по ММА Мурада Амриева, задержанного накануне в Беларуси, передали МВД Чечни. Как сообщается на сайте чеченского силового ведомства, в настоящее время Амриев находится в пути по дороге в республику, пишет tut.by.

«В настоящее время задержанный на границе Республики Беларусь, находившийся в федеральном розыске Мурад Амриев передан оперативникам МВД по Чеченской Республике для доставления к инициатору розыска в Чеченскую Республику и дачи показаний. Мурад Амриев задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч.3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа). В настоящее время М. Амриев в сопровождении оперативников находится в пути по дороге в республику», — говорится в сообщении.

Мурада Амриева задержали 7 июня на пункте пропуска «Веселовка» на белорусско-украинской границе. Как заявили белорусские правоохранители, в течение суток его передадут России, так как он находится в межгосударственном розыске.

После задержания спортсмена доставили в Добрушский РОВД. Амриев успел сообщить журналистам, что хочет просить у властей Беларуси политическое убежище. И заявил, что ему «не дают права на адвоката» и к нему «никого не пускают».

Не выдавать Амриева России просили родители Мурада и правозащитники. Все они говорили, что экстрадиция в Чечню несет смертельную угрозу для Амриева.

Мурад Амриев, напомним, был передан России рано утром 9 июня.