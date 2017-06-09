Картины Шагала совместили с современными пейзажами Витебска 9.06.2017, 22:24

Виктор Борисенко

Фото: «Радыё Свабода»

Фотохудожник Виктор Борисенко сумел «вживить» живописный Витебск Марка Шагала в пейзажи современного города.

Иначе говоря, помог увидеть в нынешнем городском облике то, что когда-то вдохновляло всемирно известного художника, передает «Радыё Свабода».

По словам Виктора Борисенкова, на картинах Шагала витебские пейзажи достаточно узнаваемы:

«Несмотря на то, что в шагаловской живописи Витебск выглядит фантастическим, он на самом деле очень настоящий. Я был поражен точностью пропорций зданий, которые уже считаются памятниками архитектуры, а тогда были обыденным, обычным окружением художника! Но было не всегда легко найти в городе тот пункт, из которого видел тот или иной пейзаж сам Шагал. Ради этого я внимательно изучал его воспоминания - автобиографическую книгу «Моя жизнь», воспоминания Беллы Шагал, ее книгу «Горящие огни». Однажды мне пришлось раз семь приезжать на одно и то же место, чтобы зафиксировать закат солнца, соответствующий настроению художника».

Виктор Борисенков не только фотографирует - он сочетает современность с историей. Свои произведения он называет «фантомами» - ведь на них видно то, чего нет в реальности. Или «фотопроекциями». Каждый зритель должен самостоятельно решить: это историческое изображение города налагается на современное с помощью специальной компьютерной программы, или наоборот...

Виктор Борисенков уже давно известен своими работами, на которых предстают утраченные памятники архитектуры - в тех самых местах, где они когда-то были. Таким образом современники могут увидеть, как смотрелись бы исторические здания, если бы им было суждено сохраниться.

А вот с художественными произведениями господин Борисенко работал впервые. По крайней мере, впервые плоды этой работы могут увидеть посетители арт-центра Марка Шагала. Выставка называется «Как давно, мой город любимый, я не видел тебя...». Это цитата из поэтического обращения Шагала «К моему городу Витебску», опубликованного в 1944 году в Нью-Йорке в журнале «Эйникайт» ( «Единство»).

Экспозиция фотапроекций стала началом цикла мероприятий, посвященных 130-й годовщине знаменитого художника.