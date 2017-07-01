Под Петербургом убили рабочего из Гомеля 12 1.07.2017, 9:44

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В Ленинградской области обнаружено тело гражданина Беларуси.

Об этом сообщил источник издания «Политэксперт» из местного отдела МВД.

Известно, что в поселке Понтонный (Колпинский район Ленинградской области) по улице Первомайской, в одном из садовых домиков, обнаружен труп 27-летнего гражданина Беларуси, уроженца Гомельской области.

Многочисленные гематомы на лице жертвы говорят, скорее всего, о насильственной причине смерти молодого человека.

Правоохранительным органам теперь предстоит выяснить, что произошло в дачном домике. Проводится доследственная проверка.