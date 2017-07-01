Под Петербургом убили рабочего из Гомеля

Под Петербургом убили рабочего из Гомеля12
- 1.07.2017, 9:44
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В Ленинградской области обнаружено тело гражданина Беларуси.
Об этом сообщил источник издания «Политэксперт» из местного отдела МВД.
Известно, что в поселке Понтонный (Колпинский район Ленинградской области) по улице Первомайской, в одном из садовых домиков, обнаружен труп 27-летнего гражданина Беларуси, уроженца Гомельской области.
Многочисленные гематомы на лице жертвы говорят, скорее всего, о насильственной причине смерти молодого человека.
Правоохранительным органам теперь предстоит выяснить, что произошло в дачном домике. Проводится доследственная проверка.