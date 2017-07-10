Белорусский банкир «заморозил» деньги россиян 10.07.2017, 12:13

Фото: Коммерсант

В России рухнул банк «Югра», который принадлежит белорусскому банкиру.

Центробанк ввел в банк «Югра» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка в связи с его неустойчивым финансовым положением, пишет «Ежедневник».

Как говорится в сообщении регулятора, приказом Банка России на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) возложены функции временной администрации по управлению банком «Югра». Помимо этого введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры», пишет РБК.

В Банке России сообщили, что функции временной администрации в «Югре» на АСВ возложены на шесть месяцев. Полномочия органов управления и акционеров, связанные с участием в уставном капитале, приостановлены.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» введен на три месяца в соответствии со статьей Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В сообщении регулятора указывается, что введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам ПАО БАНК «ЮГРА», в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен АСВ.

29 мая газета «Ведомости» сообщила о том, что ЦБ потребовал от банка «Югра» создать финансовые резервы в размере более 40 млрд руб., что было почти равно всему капиталу банка. Собеседник издания уточнил, что регулятор наложил на банк ограничения по операциям с активами, на размещение средств, привлеченных банком, на ценные бумаги, а также выдачу кредитов юридическим лицам.

В тот же день глава банка Алексей Нефедов сообщил, что акционеры «Югры» в скором времени докапитализуют на сумму около 500 млн долларов. «Согласно новой стратегии, планируется «нарастить» активы на 30% и «увеличить их рентабельность» -, подчеркнул он.

6 июня банк «Югра» сообщил, что 20 млрд руб. ему предоставила компания Radamant Financial. Она принадлежит бизнесмену белорусского происхождения Алексею Хотину, владеющему 52,5% акций банка «Югра».