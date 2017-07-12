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После ливня в Беларуси автомобилисты массово ищут номерные знаки

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  • 12.07.2017, 13:13
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Особенно эффектно гроза прошлась по Солигорску, Слуцку и Гродно.

Ливень, накрывший Брестчину, Гродненщину и Минщину вечером 11 июля, не только оставил некоторые населенные пункты этих регионов без электричества и повалил деревья, но и размыл дороги и превратил улицы в реки. Кроме этого, после грозы автомобилисты начали массово искать утерянные номерные знаки, пишет tut.by.

Особенно жестко гроза прошлась по Солигорску, Слуцку и Гродно. В Минске затопленными оказались 50 мест.

Так в группе «Солигорские автолюбители» уже с вечера автомобилисты начали размещать фото утерянных и найденных номерных знаков. Такую же акцию по возврату утерянных номерных знаков подхватили и в Гродно, где многие автомобили оказались в воде.

Благодаря инициативе десятки автомобилистов нашли свои номерные знаки. Тем, кому повезет меньше, придется обратиться в ГАИ за новыми.


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