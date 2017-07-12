В Свислочи возле «не-Кемпински» выловили огромную щуку 13 12.07.2017, 14:26

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Замер показал, что длина рыбы – без малого метр.

Вечером 10 июля посетители парка Горького могли быть свидетелями того, как парень 20 минут пытался вытащить из воды свой улов. Когда рыба все же сдалась, выяснилось, что это щука весом в пять килограммов.

Андрей – так зовут удачливого рыбака – решил выпустить рыбу обратно. Ресурс Animal.by взял у парня интервью. Оказывается, Андрей уже больше 10 лет занимается спортивной рыбалкой, но на такой улов не рассчитывал: думал, что словит несколько мелких окуней. Парень говорит, что он слышал о поимке и более крупных рыб в Свислочи, но самому никогда не доводилось ловить таких.

Андрей пойманную рыбу почти всегда отпускает. «Считаю, это, во-первых, позволяет сохранить рыбные ресурсы, а во-вторых, получить настоящее удовлетворение от рыбалки», – объяснил Андрей.

«Спасибо моему другу Григорию за то, что подстраховал и помог вытащить рыбу на берег, – добавляет Андрей, – один я бы вряд ли смог ее одолеть. Поначалу я вообще не понял, что это такая серьезная рыба клюнула, а вот когда разобрался – пошел азарт. Адреналина получил через край. По ощущениям она килограммов пять весит – весов-то я не захватил».