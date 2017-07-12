Фотофакт: Бело-красно-белый флаг в честь героев Слуцкого восстания 1 12.07.2017, 14:53

Активисты закрепили национальный флаг в центре агрогородка Грозово.

Сегодня в центре агрогородка Грозово Копыльского района жители заметили бело-красно-белый флаг, сообщает «Новы час».

Неизвестные прикрепили полотнище национального флага к кресту, посвященному памяти бойцов 2-го Грозовского полка, участников Слуцкого вооруженного восстания.

Крест установлен напротив Дома культуры Грозово, рядом также находятся церковь и правление сельхозпредприятия.

Напомним, 2-й Грозовский полк формировался в Слуцке, местечках Грозово и Семежево из белорусской милиции и крестьян-добровольцев. В Грозово добровольцы собирались в помещичьих доме, оттуда и пошли на фронт.

Грозовский полк состоял из 2 батальонов, а они делились на роты. Командир полка - капитан Лука Семенюк (бывший командир 1-го белорусского партизанского отряда), заместитель командира полка - капитан Гнаровский, командиры батальонов - капитан Антон Руденко и штабс-капитан Мацеля. После формирования (кроме резерва) во 2-м Грозовский полку было около 2 тыс. человек. Вооружением (винтовки и несколько пулеметов) была обеспечена лишь четверть личного состава; за счет трофеев и помощи Белорусского военной комиссии позже была вооружена половина солдат полка.

В начале восстания полк занимал фронт в 60 км в нейтральной зоне советско-польской границы к северу от линии фронта 1-го Слуцкого полка (линия Грозово - Копыль - Тимковичи - Семежово) и совершал нападения на полевые караулы Красной Армии. Опираясь плохие разведывательные сведения, командование Красной Армии сначала приняло солдат Слуцкой бригады за отряды генерала Булак-Балаховича.