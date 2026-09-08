В России начали ограничивать выезд военных запаса за границу 19 8.09.2026, 2:19

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На фоне слухов о мобилизации.

В России впервые зафиксирован случай, когда военнообязанный из запаса не смог покинуть страну из-за решения военкомата об ограничении выезда. Об этом сообщил правозащитный проект «Идите лесом». По его данным, 24-летний житель Ростовской области, прошедший срочную службу в 2024 году и состоящий в запасе, 2 сентября попытался вылететь из Краснодара за границу. Однако на паспортном контроле его задержали для дополнительной проверки и вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России.

Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учёте. В ноябре 2025 года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учёта, где ему вклеили мобилизационное предписание. При этом в электронном реестре эта повестка, как оказалось, числилась со статусом «Гражданин не явился». На основании этого военкомат принял решение об ограничении выезда. Перед поездкой запасник не видел в реестре уведомления о запрете и узнал о нём только на границе.

Ранее правозащитники исходили из того, что для запасников электронные повестки не влекут ограничений на выезд. Теперь появился первый случай, когда запасника действительно не выпустили из России по решению военкомата. В «Идите лесом» подчеркнули, что на основании одного обращения пока нельзя делать вывод о введении ограничений на выезд для всех запасников.

С марта, после полномасштабного запуска реестра электронных повесток, россияне начали жаловаться на блокировку выезда за границу. По данным «Идите лесом», только с 18 по 31 августа к ним обратились 73 призывника, пытавшихся пересечь границу: 50 смогли выехать, 23 — нет. В ряде случаев запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Попытки выехать через Беларусь также не всегда заканчивались успешно: из 11 обратившихся к проекту призывников четверо смогли пересечь границу, семеро — нет.

Ограничения на выезд вводятся параллельно со слухами о новой мобилизации после сентябрьских выборов в Госдуму — возможность проведения мобилизационных мероприятий в связи с высокими потерями российской армии ранее не исключали западные разведчики и некоторые европейские чиновники, беседовавшие с The Washington Post, а также аналитики Института изучения войны (ISW). По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), российские войска потеряли в Украине не менее 1,4 млн человек убитыми и тяжелоранеными, неспособными вернуться в строй.

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