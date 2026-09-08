FT: Миллиардер Крис Рокос уезжает из Великобритании в Грецию 3 8.09.2026, 1:53

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Крис Рокос

Фото: thetimes.com

Он является третьим по величине налогоплательщиком Британии.

Один из самых крупных налогоплательщиков Великобритании, основатель макро-хедж-фонда Rokos Capital Management Крис Рокос переезжает в Грецию, сообщает Financial Times. Газета связывает его решение с беспокойством по поводу возможного повышения налогов в Британии этой осенью.

Крис Рокос, личное состояние которого оценивают от $2,3 млрд до $4 млрд, создал свой хедж-фонд в 2015 году — эксперты Financial Times называют его одним из крупнейших в мире. В нем работают 370 человек, а отделения открыты в Лондоне, Нью-Йорке, Абу-Даби и Сингапуре. Сам господин Рокос считается одним из самых известных и влиятельных макроинвесторов в мире.

Лондонская The Times напоминает, что в ее списке самых крупных налогоплательщиков страны Рокос занимает третье место. В прошлом году он выплатил в качестве налогов £330 млн. В Греции он в течение ближайших 15 лет будет платить ежегодный фиксированный налог €100 тыс. на все свои зарубежные доходы при условии инвестирования €500 тыс. в самой Греции.

Как напоминают наблюдатели, господин Рокос — как минимум третий сверхбогач, проживавший в Британии и покидающий ее из-за изменения налоговой политики страны лейбористами после их прихода к власти в 2024 году. Ранее из Великобритании уехали Гийом Пуза, швейцарский предприниматель и основатель финтех-компании Checkout.com, и второй самый богатый египтянин Нассеф Савирис.

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