Николай Дедок – ОМОНовцам: Пусть не расслабляются 1 12.07.2017, 15:57

Фото: novychas.by

Рано или поздно люстрация настигнет каждого.

Следственный комитет Первомайского района Минска отказал в возбуждении уголовного дела по факту избиения 25 марта Николая Дедка сотрудниками ОМОН.

Напомним, экс-политзаключенный Николай Дедок был задержан и избит во время Дня Воли, его забрала «скорая» из участка. Согласно медицинскому заключению он получил закрытую ЧМТ и четыре дня провел в больнице. Из больницы его увезли в суд Партизанского района, где и приговорили к 10 суткам ареста.

Как сообщает «Новы Час», Николай направил в СК жалобу на действия сотрудников силовых структур с требованием возбудить против них уголовное дело.

Как считает сам Николай, это ответ был закономерен, так как власти не сдают своих.

«Они прекрасно понимают, что если сейчас возбудить уголовное дело и наказать тех омоновцев, назавтра такие жалобы посыплются массово, и придется сажать омоновцев пачками. А это сильно подорвет лояльность силовиков к правящей верхушке. Поэтому Лукашенко и дальше будет давать своим силовикам приказ покрывать любые преступления «низов». Я не думаю, что у ОМОНовцев был специальный приказ бить меня или еще кого-то, да покрепче. Они просто действуют как привыкли, это люди, которые уважают только грубую силу, озлобленные, с промытыми пропагандой мозгами. Поэтому случаи, похожие на мой, будут продолжаться», - подчеркнул Дедок.

«Также хочу заметить, что, конечно, поскольку мы живем в неправовом государстве, где «элиты» хотят удержать власть буквально любыми средствами, то попытки защитить себя, апеллируя к закону, как правило, всегда будут обречены на провал. Это как обращаться к охраннику концлагеря с просьбой о защите», - отметил экс-политзаключенный.

«Однако, пока есть возможность, я боролся и буду бороться в том числе юридическими методами. На это есть три причины. Первая: пусть не расслабляются. Вторая: даже отрицательный результат это тоже результат. Пусть все видят, что закон не действует - это делегетимизирует власть. И третья: рано или поздно эта власть уйдет и у тех, кто имеет все документы на руках, будет реальный шанс добиться компенсации и поспособствовать люстрации. Именно поэтому я не оставлю это просто так и намерен дело о своем аресте и избиении довести до КПЧ. Кстати, это будет уже второе мое дело против белорусских властей в КПЧ - первое касается моего 5-летнего тюремного срока. Если они не хотят считаться со своим же законам, считаться с международным сообществом будут вынуждены. Если не сейчас, то потом».