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Дональд Трамп едет в Париж на День взятия Бастилии

  • 12.07.2017, 15:58
Дональд Трамп

Глава Белого дома встретится с президентом Франции.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией 12 июля едут из Вашингтона с двухдневным визитом во Францию. Как сообщает Белый дом, Трамп приедет во Францию утром 13 июля и на следующий день будет принимать участие в торжествах ко Дню взятия Бастилии в Париже, пишет ru.krymr.com.

Трамп также должен провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главными темами которых станут конфликт в Сирии и глобальные антитеррористические мероприятия.

Макрон пригласил Трампа на празднование Дня взятия Бастилии во время телефонного разговора в прошлом месяце.

Кроме того, что этот день является государственным праздником во Франции, во время нынешней церемонии также будут отмечать 100 лет с момента вступления США в Первую мировую войну на стороне Франции.

Обнародованное недавно исследование основанной в США социологической организации Pew Research Center показало, что деятельность Дональда Трампа негативно влияет на то, как в мире относятся к Соединенным Штатам. В Европе на политику президента Трампа смотрят критично, в частности, во Франции только 14% опрошенных выражали уверенность в том, что нынешний руководитель США будет действовать правильно в международных делах, по сравнению с 84%, которые одобряли действия президента Обамы.

Эммануэль Макрон откровенно критиковал Дональда Трампа за решение прекратить участие США в Парижском климатическом соглашении в 2015 году.


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