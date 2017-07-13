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Не стало исполнительницы популярных советских песен «Черный кот» и «Пусть всегда будет солнце»

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  • 13.07.2017, 8:07
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Тамара Миансарова
Фото: miansarova.narod.ru

В Москве умерла певица Тамара Миансарова.

О смерти Миансаровой в своем Instagram сообщила актриса Алика Смехова, передает РБК.

«Сегодня, 12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова - советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ… мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе».

Смерть певицы в интервью телеканалу РЕН ТВ подтвердил и друг ее семьи Иван Цыбин. По его словам, Миансарова ушла из жизни на 88-м году жизни после продолжительной болезни. Она скончалась в одной из столичных больниц.

Тамара Миансарова родилась в марте 1931 года в городе Зиновьевск Украинской ССР (позже Кировоград, ныне Кропивницкий). После окончания Московской консерватории работала на эстраде. В 1963 году она стала лауреатом фестиваля в польском Сопоте с песней «Пусть всегда будет солнце». Спустя год она спела один из самых популярных советских хитов — песню «Черный кот» на стихи Михаила Танича.

Начиная с 1980-х годов, Миансарова учила вокалу студентов ГИТИСа.


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