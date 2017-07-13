У них все-таки получается 1 Леонид Злотников

13.07.2017, 16:30

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Леонид Злотников

Фото: charter97.org

Спустя два десятилетия после распада СССР белорусские социологи исследовали изменение ценностей белорусов.

Одновременно исследовались ценности населения соседних стран, в том числе литовцев и латышей (см. «Ценностный мир современного человека. Беларусь и ее соседи в международных проектах по изучению ценностей». Минск, БГУ, 2013). Оказалось, что наибольшее расхождение в ценностях белорусов и прибалтийских соседей произошло в отношении к религии и к органам государственной власти. Отношение к религии у прибалтов осталось в целом отрицательным, а у белорусов значительно улучшилось: от отрицательного в 1990 г. (-0,28, на шкале от -1 до +1) до +0,25 в 2008 г. И в это можно поверить.

Степень доверия к органам государственной власти (парламент, правительство, политические партии, профсоюзы, система правосудия, милиция) у белорусов и у всех соседей, включая Украину и Россию, в 1990 г. была низкой (отрицательной). В 2008 году степень доверия к органам власти у соседей осталась отрицательной, а у белорусов она возросла и стала положительной (за исключением доверия к политическим партиям).

По данным социологов, в Беларуси наблюдалась и наиболее высокая степень удовлетворения населения тем, как развивается демократия в стране. Количество белорусов, выбравших положительные ответы на данный вопрос, составило 63,5%, отрицательно - 36,5 В Литве доля опрошенных, положительно оценивших развитие демократии, составила лишь 32,1%, Латвии -29,1%, России -38,1%.

Не все читатели этих строк поверят в то, что демократия в Литве и Латвии - странах ЕС с 2004 года - развита меньше, чем в Беларуси. Они могут либо обвинить социологов в подтасовке результатов в пользу белорусской власти, либо утверждать, что в условиях диктатуры люди боятся говорить правду. Поэтому авторы книги предупреждают читателя не принимать мнение народа за истину в последней инстанции. Т.е. народ тоже может ошибаться.

Литовцы и латыши имели основания быть недовольными уровнем развития демократии в своих странах к концу 2000-х. Например, литовский политолог Алвидас Лукошайтис указал на многочисленные провалы демократии в Литве (см. «Путь в Европу», М. 2013). Например, в 90-х годах парламент не мог контролировать исполнительную власть. После 2000 г. в стране образовалось около 40 партий, треть из которых имела места в парламенте. Часто популистские обещания мелких партий не выполнялись и т. д. Немало провалов демократии было и в Латвии (см. там же). Например, судьи избирались пожизненно. В судах процветала коррупция. Но другие ветви власти не имели права отстранять судей от должности, поскольку они избирались пожизненно.

Пострадали прибалты и от «провалов» демократии в самом ЕС. Под давлений «зеленых» ЕС принял решение об остановке ядерных электростанций. Одним из условий вступления Литвы в ЕС было закрытие Игналинской атомной электростанции в 2009 году, литовцы это условие выполнили. Закрытие АЭС привело к резкой зависимости стран Балтии от поставок российских энергоносителей. Россия не преминула воспользоваться случаем: если Польша в 2013 году платила 526 долларов за тысячу кубометров газа, а Литва — 530, то немцы — 379 долларов, а Великобритания— 319. В этих условиях прибалтийские страны и Польша решили строить новую АЭС в Литве в Визагинасе (недалеко от Игналины). Но они никак не могли согласовать условия своего участия в этом проекте. Наконец Литва построила в одиночку терминал СПГ в Клайпеде и частично решила проблему поставки газа в Прибалтику. Кроме того, цены на нефть и газ понизились в 2014 году и на мировом рынке.

Россия сделала немало для сокращения поставок грузов из России на Запад через порты Прибалтики, чтобы понизить уровень жизни в этих странах. Например, в обход латышского порта Вентспилс построила нефтепровода Унеча – Приморск стоимостью свыше 3 млрд. долл., построила порты в Финском заливе для перевалки других российских грузов в обход стран Прибалтики. В результате поток грузов через порты Прибалтики значительно сократился. Например, в том же порту Вентспилс грузооборот в 1988 г. составлял 35,6 млн. т, в 20011 г. – 12,3 млн. т. Напомним, что транзит российских грузов через порты Прибалтики был основным источником дохода этих стран.

Вышеописанные события, надо полагать, повлияли на торможение уровня жизни в странах Прибалтики и на отношение населения этих стран к демократии.

В конце 2016 года был проведен опрос населения Литвы, который показал, что больше половины, или 55%, участников опроса старше 15 лет были недовольны действием демократии в Литве, а 38% были довольны ее проявлениями. Доля «довольных» демократией по сравнению с 2008 годом увеличилась на 3,9%.

«Действием демократии в большей степени довольны женщины, молодежь до 30 лет, жители крупных городов, респонденты с высшим образованием и люди с доходами свыше 1000 евро в месяц, руководители, специалисты, служащие, студенты и жители правых взглядов. Действием демократии больше всего недовольны мужчины, жители старше 50 лет, жители сельской местности и небольших городов, респонденты со средним или профессиональным образованием, люди с небольшими семейными доходами (до 600 евро), пенсионеры, безработные, рабочие и фермеры, жители польской национальности».

Проявления демократии больше всего приветствовали представители двух партий: избиратели Движения либералов (61%) и Союза отечества-Христианских демократов Литвы (48%). Больше всего проявлениями демократии недовольны избиратели Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (88%), «Порядка и справедливости» (67%), Партии труда (62%) и социал-демократов (59%)».

После 2009 года число литовцев, положительно оценивших проявления демократии, немного возросло (на 3,9%), число тех, кто дал отрицательную оценку – уменьшилось на 14,9%. Можно предположить, что и в Латвии происходят такой же процесс, поскольку обе страны развивались в одинаковых условиях. Следует отметить, что действием демократии удовлетворена наиболее активная и образованная часть общества, а также молодежь. С ростом уровня доходов населения, который наблюдается после кризиса 2008-2009 гг., число сторонников демократии в прибалтийских странах будет нарастать (в силу отмеченной учеными закономерности: с ростом доходов населения увеличивается тяготение населения к ценностям демократии).

Формально население Беларуси высоко оценивает институты демократии. В то же время утверждение «Наличие сильного лидера, которому не приходится беспокоиться по поводу парламента и выборов» получило в Беларуси наивысшую оценку (71,4%) по сравнению с жителями других стран (Украина - 66,8%, Латвия - 62,8%, Россия - 58,8%, Литва – 51,2%, Польша - 21,4%). Т.е. белорусы больше других народов тяготеют к управлению страной «твердой рукой». Обобщая представления белорусов о демократии, социологи делают такой вывод: «Демократия понимается белорусами скорее как управление государством в интересах народа независимо от конкретных особенностей и механизмов реализации властных полномочий». Т.е. любой режим, который представит себя защитником интересов народа, будет восприниматься белорусским народом как воплощение демократии. До сих пор так и было.

Конечно, народы учатся на своих ошибках.

В последние 10-15 лет ученые стали лучше понимать условия, которые приводят к формированию устойчивых демократических режимов. Например, одним из важных факторов установления демократии является уровень ВВП на душу населения. В обществе с высокими доходами человек тратит меньше сил, чтобы обеспечить выживание семьи, у него появляются потребности в развитии своего кругозора, возрастает ценность самореализации своей личности, возникает отторжение авторитарного режима и стремление жить в свободной стране. Как утверждал Людвиг фон Мизес, известный в мире ученый-экономист, экономическое просвещение является лучшим лекарством от социализма, фашизма и прочих «измов». Поэтому повышение уровня жизни населения следует рассматривать как необходимый шаг к демократии.

Снижение уровня доходов белорусов снижает и вероятность формирование демократии в стране. Но и диктатура тоже может содействовать развитию демократии. Классический пример – Сингапур. Помнится, этот пример приводил в одной из своих статей Владимир Макей, нынешний глава МИД Беларуси. Этот пример он приводил для западного читателя с целью оправдания диктатуры в Беларуси. Но мы отметим, что следует различать левую и правую диктатуру. Когда она установлена «в интересах трудящихся», как в Беларуси, то это левая диктатура Куба, Северная Корея). Это путь к нищете. С другой стороны, диктатура может быть правой, направленной на развитие рыночной экономики, частной собственности и, в конечном счете, на формирование демократии в стране (Чили, Южная Корея, Сингапур).

Возможно, существуют и другие альтернативы изменений, ведущих белорусов к лучшей жизни. Но автор этой статьи – специалист в области экономики.

Леонид Злотников, специально для Charter97.org