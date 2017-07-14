Сельчане в РФ утопили белоруса, отказавшегося продать им телефон 9 14.07.2017, 10:40

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Гость из Беларуси имел неосторожность распивать спиртные напитки с россиянами.

В Ивановской области завершено расследование уголовного дела об умышленном убийстве, совершенном группой лиц, сообщает сайт ivanovonews.ru.

По версии следствия, в конце августа 2016 года в селе Благовещенье Лухского района двое приятелей 1984 и 1989 годов рождения распивали спиртные напитки с гражданином Республики Беларусь. Гость из Беларуси пообещал собутыльникам продать им мобильный телефон, но потом передумал. Это луховчан разозлило настолько, что они набросились на белоруса и стали его избивать.

Затем злоумышленники вывезли иностранца на мотоцикле с коляской за пределы села и вновь избили. После чего привезли к водоему, затащили в воду и удерживали свою жертву под водой до тех пор, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни. Убедившись, что мужчина мертв, злоумышленники замаскировали труп травой и уехали.

Скелетированный труп был случайно найден грибниками в водоеме в конце сентября 2016 года. Подозреваемый в убийстве были задержаны. Им предъявлено обвинение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.