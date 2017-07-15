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На белорусско-латвийской границе нашли 70.000 сигарет

  • 15.07.2017, 14:59

Контрабандисты избавились от груза, заметив полицейскую слежку.

Сотрудники Лудзенского учасатка Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) в ходе расследования начатого ранее уголовного процесса провели задержание, во время которого нашли и изъяли 70 000 сигарет "Премьер" с акцизными марками Республики Беларусь.

Как отмечают в пресс-центре ЛРУП, в ходе комплекса оперативно-розыскных работ полицейские следили за автомобилем, в котором, как предполагалось, перевозили контрабандные сигареты. Заметив слежку, водитель и пассажиры доехали до заброшенного дома и выкинули шесть упаковок табачных изделий. Судя по внешнему виду упаковок, они были приспособлены для перемещения в тайниках на железнодорожном транспорте.

В скором времени в лесном массиве в волости Межвиду Карсавского края полиция задержала и подозреваемых — жителя Резекне 1982 г.р. и жителей Карсавы 1965 г.р. и 1978 г.р. Все трое ранее попадали в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления.

По данным полиции, сигареты планировалось реализовать на так называемых "точках" в Латгалии. Следствие продолжается.


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