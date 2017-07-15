«Тут власти сами себе закон» 1 15.07.2017, 22:15

Фото: tut.by

Слонимские чиновники заволновались из-за пикета против учений «Запад-2017».

В отказе из Слонимского райисполкома говорится, что документы, присланные заявителями для разрешения на пикет, не соответствуют статье 5 закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», передает «Радыё Свабода».

По словам активиста Павла Севастьяна, который получил ответ из райисполкома, заявку на проведение пикета они подавали согласно законными требованиями, а в отказе им даже не написали, что конкретно не соответствует закону.

«Это отказ нас не удивил, поскольку власти Слонима в течение многих лет не позволяют никаких пикетов в городе. И реального влияния на власти сегодня никто не имеет - они сами себе закон. Правда, информация о том, что в Слониме есть люди, которые выступают против совместных с Россией военных учений, все же в сети расходиться».