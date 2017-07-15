закрыть
16 июля 2017, воскресенье, 3:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Тут власти сами себе закон»

1
  • 15.07.2017, 22:15
Фото: tut.by

Слонимские чиновники заволновались из-за пикета против учений «Запад-2017».

В отказе из Слонимского райисполкома говорится, что документы, присланные заявителями для разрешения на пикет, не соответствуют статье 5 закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», передает «Радыё Свабода».

По словам активиста Павла Севастьяна, который получил ответ из райисполкома, заявку на проведение пикета они подавали согласно законными требованиями, а в отказе им даже не написали, что конкретно не соответствует закону.

«Это отказ нас не удивил, поскольку власти Слонима в течение многих лет не позволяют никаких пикетов в городе. И реального влияния на власти сегодня никто не имеет - они сами себе закон. Правда, информация о том, что в Слониме есть люди, которые выступают против совместных с Россией военных учений, все же в сети расходиться».


Мнение

Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова


Интервью

Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»