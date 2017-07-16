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Станислав Богданкевич: «Золотой запас» Лукашенко растет за счет обнищания граждан

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  • 16.07.2017, 11:39
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Станислав Богданкевич

Цены на продукты питания будут только повышаться, чтобы пополнить «кубышку» диктатора.

Министр экономики Владимир Зиновский заявил: в ближайшее время инфляция в Беларуси может быть снижена до 5%. Стоит ли верить оптимистичным прогнозам высокопоставленного чиновника?

Сайт belaruspartisan.org обратился за консультацией к доктору экономических наук, экс-главе Нацбанка Станиславу Богданкевичу.

Станислав Богданкевич с недоверием отнесся к озвученным цифрам. И вот почему.

- Стоимость выпускаемой продукции промышленности, сельского хозяйства в этом году выше, чем в прошлом больше чем на 7 процентов, - ловко оперирует цифрами Станислав Антонович. - Кроме того, ведь официально признано нашими властями, что цены на товары первой необходимости, в первую очередь - продовольственные товары, выросли не на 6--7 процентов, а все 14—20!

На минувшей неделе я был на «круглом столе» в Национальном банке, нам подробно рассказывали об инфляции, валютном курсе, финансовом положении в экономике. Действительно, планируется, что инфляция по итогам года может быть менее 9 процентов. Но уже по официальным данным нашей статистики она была 6,1 процент. Поэтому как может быть 5, когда уже 6?!

- Станислав Антонович, а вы вообще наблюдаете какой-то прогресс в экономике?

- Хотел бы! Но как профессиональный экономист, к сожалению, не вижу ничего особенно оптимистичного.

Для того, чтобы поднять экономику, прежде всего, нужны инвестиции в основные фонды, в оборудование и технологии. А у нас по официальной статистике за прошлый год инвестиции в основные фонды упали более чем на 22 процента, а за первые четыре месяца этого года – на 5, 5 процента. То есть инвестиции не растут, а уменьшаются. А если нет инвестиций, если нет вложений в новое оборудование, в технологии, глупо ожидать обновления экономки. Обычно, чтобы повысить валовый продукт на один процент, нужно повысить инвестиции на полтора-два процента. У нас вроде бы есть небольшой рост валового продукта – 0,9 процента, но это происходит в условиях падения инвестиций. Поэтому пока это весьма противоречивый показатель.

К тому же есть официальные данные о том, что были использованы китайские кредиты на полтора миллиарда долларов, но некоторые заводы, под строительство были и получены большие кредиты, до сих пор не работают. Хотя их должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015--2016 годах. Значит, эти кредиты тоже не дали эффекта, хоть и были учтены как инвестиции в основные фонды.

Одним словом, официальная белорусская статистика не подтверждает такие оптимистические высказывания министра экономики.

Ну и еще есть один красноречивый пример. Граждане Беларуси за первое полугодие продали в чистом виде больше одного миллиарда долларов – для того, чтобы поддержать свой падающий уровень жизнь. Люди продали свои запасы, Нацбанк зачислил эти сбережения в резервы и уже у нас есть 6,4 миллиарда долларов, а было 5,2. То есть золотовалютные резервы как будто выросли, и это положительный факт. Но ведь они выросли на фоне обнищания белорусских граждан, поэтому на самом деле гордиться нечем…


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