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Меркель намерена оставаться канцлером до 2021 года

  • 17.07.2017, 7:59
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Ангела Меркель

По словам главы правительства Германии, она выставила свою кандидатуру в канцлеры и намерена сдержать обещание, данное людям.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена в случае успеха блока ХДС/ХСС на парламентских выборах в сентябре возглавлять правительство страны до 2021 года. Об этом она заявила в воскресенье, 16 июля, в интервью телеканалу ARD. "Я выставила свою кандидатуру и собираюсь работать четыре года, - сказала Меркель. - И у меня твердое намерение сделать именно так, как я пообещала людям".

В случае победы на выборах Меркель в четвертый раз подряд возглавит правительство. В 2021 году ей исполнится 67 лет. В связи с относительно долгим сроком пребывания у власти в политических кругах были дискуссии о том, что она могла бы добровольно уйти со своего поста через какое-то время после выборов, передает Немецкая волна.

Про шахтеров и беженцев

Меркель высказалась за прекращение добычи бурого угля в Германии, не назвав конкретной даты. По ее словам, в своей программе Христианско-демократический союз (ХДС) запланировал вести переговоры с регионами, в которых ведется добыча, с целью найти новые рабочие места для людей, занятых сейчас в этой отрасли.

Глава правительства ФРГ в очередной раз высказалась против закрепления в законе максимального числа беженцев, которых Германия готова принимать. По словам Меркель, сократить приток беженцев можно другими способами, например, борьбой с причинами миграции.  Глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер требует введения такого правила, однако в совместной предвыборной программе ХДС/ХСС оно не упоминается.


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