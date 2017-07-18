закрыть
18 июля 2017, вторник, 15:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые назвали факторы, которые продлевают жизнь

1
  • 18.07.2017, 11:43
  • 6,232

Даже незначительные изменения в рационе могут существенно улучшить здоровье.

Как сообщает Medscape.com, согласно данным нового исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine, даже незначительные изменения в питании и диеты могут существенно снизить риск смертности.

По словам доктора Сотоса-Прието и его коллег, лучшими для здоровья признаны диеты, которые содержат цельнозерновые, овощи, фрукты, рыбу, а также продукты, содержащие кислоты омега-3. Такими являются средиземноморская диета, а также подход DASH (Dietary approaches to stop hypertension - Диетологический подход к лечению гипертонии).

Сотос-Прието и его коллеги проанализировали связь между изменением модели питания среди 74 тысяч людей в течение 12-летнего периода (с 1986 года по 1998-ой) и их состоянием здоровья в последующие годы.

В качестве примера того, как человек может улучшить показатели здоровья на 20 процентов, исследователи описали увеличение потребления орехов и бобовых до 1 порции в день, а также сокращение потребления красного и обработанного мяса с 1,5 порций в день до "небольшого количества".

Ученые также сообщили, что переход на DASH связан со снижением риска заболеть раком легких.

Диета DASH формируется всем пищевым рационом, а не отдельными диетическими компонентами. Диета DASH включает большее количество фруктов, овощей, круп, орехов и бобовых, а также включает рекомендации по молочным продуктам с низким содержанием жиров или без них. Эта диета исключает потребление алкоголя в любом виде.

Средиземноморская диета предполагает высокое потребление овощей, фруктов, орехов, бобовых (гороха, фасоли и чечевицы), нерафинированного оливкового масла и рыбы. Такой рацион почти исключает продукты, содержащие насыщенные жиры, в частности, молочные продукты, мясо и птицу. В средиземноморскую диету также нередко включается умеренное потребление вина.


Мнение

Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два