Ученые назвали факторы, которые продлевают жизнь 1 18.07.2017, 11:43

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Даже незначительные изменения в рационе могут существенно улучшить здоровье.

Как сообщает Medscape.com, согласно данным нового исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine, даже незначительные изменения в питании и диеты могут существенно снизить риск смертности.

По словам доктора Сотоса-Прието и его коллег, лучшими для здоровья признаны диеты, которые содержат цельнозерновые, овощи, фрукты, рыбу, а также продукты, содержащие кислоты омега-3. Такими являются средиземноморская диета, а также подход DASH (Dietary approaches to stop hypertension - Диетологический подход к лечению гипертонии).

Сотос-Прието и его коллеги проанализировали связь между изменением модели питания среди 74 тысяч людей в течение 12-летнего периода (с 1986 года по 1998-ой) и их состоянием здоровья в последующие годы.

В качестве примера того, как человек может улучшить показатели здоровья на 20 процентов, исследователи описали увеличение потребления орехов и бобовых до 1 порции в день, а также сокращение потребления красного и обработанного мяса с 1,5 порций в день до "небольшого количества".

Ученые также сообщили, что переход на DASH связан со снижением риска заболеть раком легких.

Диета DASH формируется всем пищевым рационом, а не отдельными диетическими компонентами. Диета DASH включает большее количество фруктов, овощей, круп, орехов и бобовых, а также включает рекомендации по молочным продуктам с низким содержанием жиров или без них. Эта диета исключает потребление алкоголя в любом виде.

Средиземноморская диета предполагает высокое потребление овощей, фруктов, орехов, бобовых (гороха, фасоли и чечевицы), нерафинированного оливкового масла и рыбы. Такой рацион почти исключает продукты, содержащие насыщенные жиры, в частности, молочные продукты, мясо и птицу. В средиземноморскую диету также нередко включается умеренное потребление вина.