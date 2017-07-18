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Белоруска стала вице-мисс на международном конкурсе красоты глухих

  • 18.07.2017, 17:21
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Фото: MISS DEAF

Победительницей стала представительница Таиланда.

В нынешнем финале конкурса красоты среди глухих Miss&Mister Deaf World&Europe&Asia 2017, который прошел 15-го июля в Праге, второй вице-мисс стала белоруска Инна Демидова.

В марте 28-летняя Инна победила в конкурсе красоты среди девушек из Белорусского общества глухих «Мисс и Мистер 2017», сообщает «Радыё Свабода».

Всего в конкурсе в Праге приняли участие конкурсанты из 36 стран мира. Победительницей среди женщин стала представительница Таиланда. В конкурсе Mister Deaf World 2017 победил представитель Испании.

Фото: MISS DEAF

В прошлом году в конкурсе Miss&Mister Deaf World&Europe&Asia участвовали брестчане Надежда Волосюк и минчанин Артем Лагадюк. Однако тогда победить белорусам не удалось.


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