На сколько могут подорожать бензин и алкоголь из-за новых акцизов? 1 18.07.2017, 17:48

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На сайте Минфина появился проект налогового кодекса на следующий год.

Пока это лишь вариант документа, который еще будет обсуждаться и дорабатываться. Но в нем уже прописаны акцизы на топливо, спиртное и сигареты, которые в следующем году увеличатся. Сайт kp.by предположил, как в следующем году могут подорожать бензин, алкоголь и сигареты, если этого все же не случится.

Итак, по предварительному плану, к концу следующего года акциз на бензин класса 5 вырастет на 30 руб. 62 коп. за тонну, а на бензин, не соответствующий классу 5, - на 52 руб. 74 коп. Станут больше и акцизы на дизельное топливо: 5-го класса - на 22 руб. 67 коп., не соответствующего 5-му классу - на 16 руб. 77 коп. С учетом того, что в тонне 1370 литров бензина, один литр может прибавить в цене 4 коп. Литр дизеля подорожает не так сильно - примерно на 2 коп.

Будущие акцизы на алкоголь пока выглядят так: акциз на крепкое спиртное может вырасти на 47 коп. за литр спирта, на плодовые вина - на 39 коп., на вино и шампанское - на 6 коп., на слабый алкоголь - на 73 коп. Если сейчас пол-литровая бутылка водки стоит 8 рублей, то после повышения акциза она может подорожать на 9 копеек. А еще подрастет акциз на пиво: в конечном итоге литр пенного подорожает на 1 коп.

А еще в среднем на 15% вырастут акцизы на табак и сигареты. Получается, пачка может подорожать на сумму от 11 до 25 коп.