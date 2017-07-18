Лукашенко назначил Двигалева главой Госкомвоенпрома 2 18.07.2017, 18:26

Олег Двигалев

Генерал-майор Олег Двигалев освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО.

Вместо этого он назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета.

Соответствующий указ 18 июля подписал Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского диктатора.

Олег Николаевич Двигалев родился 21 мая 1965 года на о.Витте Североморского района Мурманской области. После окончания в 1987 году Минского высшего инженерного зенитного ракетного училища ПВО военную службу проходил на должностях начальника расчета антенного поста радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона, заместителя командира радиотехнической батареи - офицера наведения зенитного ракетного дивизиона, начальника учетно-операционного отделения - начальника штаба местной обороны склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, начальника учетно-операционного отделения склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, старшего офицера группы обработки информации центра оперативной разведки командного пункта Войск ПВО, старшего офицера группы обработки информации центра оперативной разведки центрального командного пункта, начальника центра оперативной разведки центрального командного пункта.

После окончания в 2001 году Военной академии Республики Беларусь военную службу проходил на должностях заместителя начальника по воспитательной работе центрального командного пункта Войск ПВО, заместителя начальника пункта войсковой части ВВС и войск ПВО, командира войсковой части - заместителя по боевому управлению начальника Главного штаба ВВС и войск ПВО.

После окончания в 2008 году факультета Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь военную службу проходил на должности начальника штаба - первого заместителя командующего войсками СЗОТК ВВС и войск ПВО. В июне 2011 года был назначен на должность начальника главного штаба - первого заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны.