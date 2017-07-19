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Житель Жлобина просил Coca-Cola прекратить поставлять напитки через водопровод

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  • 19.07.2017, 9:06
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В Сети появились копии переписки жителя Жлобина с УП «Кока-кола Бевриджис Беларусь».

Сканы документов публикует сообщество «Чай з малинавым варэннем» в соцсети «ВКонтакте».

Житель Жлобина обратился к предприятию, так как напитки «Coca-Cola» и «Fanta» текут у него из... кранов.

«Я, Щукин В. В. Решил обратиться к Вам по следующему вопросу:

В моих кранах с систематической постоянностью начинают протекать напитки Вашего производства («Coca-Cola — красного цвета негазированная, и "Fanta" — желтого цвета слегка газированная»). Принятие ванны (душа) и приготовление еды становится практически невозможно. Подача Ваших напитков в систему водоснабжения города Жлобина происходит 2-3 раза в месяц в виде горячей «Coca-Cola» и холодной «Fanta», — пишет руководству «Coca-Cola» житель Жлобина.

Неравнодушный житель райцентра просит, во-первых, прекратить подачу названных напитков в трубопровод. И, во-вторых, предоставить информацию о заключенных договорах с водоснабжающей организацией Жлобина на предмет трансфера напитков.

Несмотря на очевидную курьезность ситуации, компания вполне выдержанно и юридически обоснованно отвечает, что осуществляет свою деятельность в Минской области и в город Жлобин напитки направляет не трубопроводом, а исключительно в фасованном виде, пишет gomel.today.


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