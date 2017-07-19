Белый дом отказался признать беседу Путина и Трампа «второй встречей» 3 19.07.2017, 9:39

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ФОТО: EPA

Попытки назвать эту беседу «второй встречей» в США посчитали инсинуациями.

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа за ужином для глав делегаций стран «Большой двадцатки» в Гамбурге был всего лишь «короткой беседой», его нельзя назвать «второй встречей» президентов России и США в ходе саммита G20. Об этом, как сообщает РБК, заявил представитель Белого дома.

Как уточняет ТАСС, чиновник назвал обвинения в адрес администрации в попытке скрыть факт этой встречи «подлыми и абсурдными».

«Инсинуации о том, что Белый дом пытался скрыть вторую встречу, — лживые, подлые и абсурдные», — цитирует агентство представителя администрации.

Белый дом также пояснил, почему беседа двух президентов проходила только в присутствии переводчика Владимира Путина. Представитель администрации пояснил, что присутствовавший на ужине переводчик с американской стороны не знал русского языка.

Позже с традиционным объяснением в Twitter выступил сам президент Дональд Трамп. Он отметил, что производители «фейковых новостей» становятся «все более и более бесчестными». «Даже ужин, устроенный для лидеров топ-20 стран в Германии они заставили выглядеть зловеще!» — отметил президент США. В еще одном твите он сказал, что пресса знала об этом ужине, на который лидеры страны были приглашены с супругами канцлером Германии Ангелой Меркель.