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«Хотел выступать за Беларусь, но там даже $100 отказались платить»

  • 19.07.2017, 13:41

Метатель молота из РФ рассказал, что повлияло на его спортивную карьеру.

Российский молотобоец Сергей Литвинов, выступавший в свое время за юношескую сборную Беларуси, объяснил, почему больше не представляет Беларусь на международной арене, пишет «Трибуна»:

- Вы ведь изначально занимались дзюдо и даже стали чемпионом Германии среди юношей. Почему бросили?

– Так получилось, что клуб, где я занимался, со временем опустел. Да и ездить было далеко — по два часа в одну сторону. Меня отец возил, из-за этого он даже перешел на работу во вторую смену на заводе, на котором работал. Потом отец уже физически не мог этого делать, он просто настолько устал за полгода. Вдобавок к тому времени в клубе не осталось достойных спарринг-партнеров.

- …И отец сказал: «Хватит заниматься ерундой, пора на молот переключаться»…

– Это я отцу сказал, он никогда на меня не давил. Мне было 15 лет, не поздно начать. Нашли железку с отверстием весом в 5 кг, как раз для юношей, привязали ее к моему поясу от кимоно и начали тренироваться.

- На стадионе?

– В нашем городе не было секции метателей молота. Поэтому прямо во дворе дома занимались. Он был крайний — дальше поле. Вот с крыльца в поле и метали. А потом еще белорус Ваня Тихон подъехал, это было в 2002 году. Вот мы с ним в поле и метали. А через год Ваня стал чемпионом мира.

- Тихон как у вас оказался?

– Где-то услышал, что мой отец начал тренировать, собрал все свои сбережения и поехал в Германию. Но папа продолжал работать на заводе, а Ивана и меня тренировал в свободное время. Ваня затем под руководством отца стал двукратным чемпионом мира, двукратным призером Олимпиад. Когда до России дошли новости, что отец тренирует, ему предложили стать старшим тренером в сборной России по молоту. Кстати, и немцы предложение сделали, но папа уже принял решение вернуться.

- Но в сборной России Сергей Литвинов-старший не задержался. Почему?

– На год нас хватило. В сборной была такая атмосфера, что папа не мог работать, как он привык, как умеет, а для галочки работать не хотел. Но так как Тихон уже стал чемпионом мира, отца позвали в Беларусь.

- Как вы смогли выступать за Беларусь с немецким паспортом?

– По юниорам и молодежи можно выступать с видом на жительство. Когда мне исполнился 21 год, надо было что-то решать, я для своего возраста неплохо метал. Если переходить во взрослую команду, нужно было отдавать немецкий паспорт. Я даже готов был на это пойти, но белорусы не хотели даже 100 долларов платить, – сказал Литвинов.


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