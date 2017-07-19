«Малоросские» сны Захарченко 3 19.07.2017, 15:21

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Киев теперь точно знает, что с террористами договариваться нельзя.

Заявление лидера "ДНР" о начале строительства "Малороссии" в очередной раз продемонстрировало: Киеву не с кем договариваться о мире в оккупированном Донбассе, пишет Сергей Руденко для DW.

Заявление Александра Захарченко о прекращении существования Украины как государства продемонстрировало полную неадекватность "официального Донецка". Хотел того лидер так называемой "ДНР" или нет, но его слова о начале строительства "Малороссии" вновь засвидетельствовали: вести переговоры о будущем оккупированного Донбасса Киеву не с кем. Очевидно, это теперь окончательно поймут в Европе и США.

Сон первый. Бредовый

Минувшие дни, очевидно, были очень тяжелыми для Александра Захарченко. Ведь свое нашумевшее заявление 18 июля он сделал, явно пребывая в кураже. "Малороссия", по его словам, должна стать "преемницей Украины". Таким образом лидер "ДНР" поставил крест не только на украинском государстве, но и еще, как минимум, на трех проектах: на "Новороссии", на "Донецкой народной республике" и на себе.

Неадекватность Захарченко наблюдалась и раньше. То он на "параде" в Донецке появится нетрезвым, то на камеры расскажет страшилки об "укропах", то пригрозит дойти на танках до Киева. Но чтобы вот так - одним движения языка поставить крест на существовании 42-миллионного европейского государств - такого еще не было. О трезвости ума лидера "ДНР" в данном случае не приходится даже и говорить.

Рождением проекта "Малороссия" в не совсем здоровой голове Захарченко поверг в недоумение даже лидеров так называемой "ЛНР", которые тут же открестились от участия в "альтернативе" Украине. Московские кураторы "ДНР"-"ЛНР" публично тоже вроде бы были обескуражены этим заявлением. Все замкнулось на Захарченко, окончательно закрепившем за собой статус одного из самых неадекватных лидеров псевдореспублик на постсоветском пространстве.

Сон второй. Геополитический

Очевидно, "Малороссия" стала своеобразным ответом на план реинтеграции Донбасса, который сейчас готовит Украина. "Минск" мертв, США начинают свою игру на Донбассе, Европа ждет от Трампа "мужского разговора" с Путиным. Все понимают, что так, как было раньше, на востоке Украины, больше не будет. "Холодный мир" отходит в прошлое.

Выход на арену Захарченко с нелепым заявлением о "Малороссии" - попытка показать нам "обезьяну с гранатой" (слава Богу, что не с ядерным оружием), которая якобы может решить судьбу большого украинского государства. Официальному Киеву в этом случае не останется ничего иного, как нейтрализовать неадекватного лидера. Подпись Захарченко, к слову, стоит под минскими соглашениями, но выполнять их он, надо понимать, уже не собирается.

Москва твердит, что "Малороссия" - личная инициатива Захарченко, а проект скорее всего литературный, нежели политический. Означает ли это, что лидер так называемой "ДНР" вышел из-под контроля Москвы? Вряд ли. Иначе Захарченко очень быстро отправился бы к Гиви и Моторолле - в ад. Для этого у России есть все возможности. Вероятнее всего, Москва решила поиграть с Украиной в игру "купи козу - продай козу". Цель - подвести Киев к приему назад "ДНР"-"ЛНР", но на кремлевских условиях. Иначе - будет, мол, вам "Малороссия", а не Украина.

Сон третий. Опасный

Лидер "ДНР" утверждает, что идею создания "Малороссии" готовы поддержать представители разных регионов Украины. Это заявление должно, как минимум, насторожить украинские спецслужбы. Ведь реализация проекта предыдущего проекта "Новороссия" завершилась вооруженным отторжением от Украины Крыма и отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. Поэтому даже несмотря на всю неадекватность Захарченко, украинские силовики должны оставаться бдительными - на территории так называемых "ЛНР" и "ДНР" сосредоточены армейские группировки, которые способны в любой момент выдвинуться на защиту мифической "Малороссии".

Будущее "государства", которое пока что живет только в голове Александра Захарченко, будет зависеть, прежде всего, от Кремля. Который устами Дмитрия Пескова уже успел заявить: идея "Малороссии" требует осмысления и анализа. Жаль, что пресс-секретарь Путина не добавил: "глубокого осмысления". А то рядовой донецкий газосварщик Захарченко мог бы запросто превратиться в мыслителя и стратега современности.

Игра в "Малороссию", в случае подключения к ней российских спецслужб, может оказаться опасной для украинского государства. Марионетка Кремля Захарченко рано или поздно уйдет с политических подмостков. А вот озвученная им идея о "государстве", которое можно будет построить на месте Украины, может жить дальше. В этом-то и состоит опасность "Малороссии".