Стали известны подробности бунта борисовских милиционеров 19.07.2017, 17:28

Трое борисовских участковых перестали выходить на работу.

Несколько дней назад стало известно о том, что несколько сотрудников Борисовского РУВД написали заявления об увольнении с работы по собственному желанию, но руководство игнорирует эти бумаги. В результате некоторые из желающих уволиться просто перестали выходить на службу, ожидая, что их уволят за прогулы.

Пресс-секретарь УВД Минского облисполкома Евгений Сачек подтвердил сайту ex-press.by, что трое борисовских участковых инспекторов действительно перестали выходить на работу и будут уволены. По его словам, ко всем трем милиционерам ранее предъявлялись претензии за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Одним «бунтарей», по неофициальной информации, стал участковый инспектор Борисовского РУВД Игорь Сермяжко.

Журналист решил перепроверить информацию и позвонил в опорный пункт охраны правопорядка «Юбилейный», расположенный в «Китайской стене» — на ул. 50 лет БССР, 1. Телефон именно этого ОПОП был указан на сайте Борисовского райисполкома как контактный телефон участкового Игоря Сермяжко. (Сегодня днем фамилия Сермяжко исчезла из перечня участковых инспекторов. — Прим.)

Общение по телефону с милиционером, представившимся Дмитрием Николаевичем, в опорном пункте проходило так:

— Добрый день. Как я могу поговорить с участковым Игорем Александровичем?

— Никак.

— Почему?

— Он больше тут не работает.

— А кто отвечает за его участок?

— Без понятия. Хотите, вы будете?

Журналист, на всякий случай, отказался.

На самом деле, работа участкового инспектора милиции отнюдь не каждому по плечу и по нраву, несмотря на очевидные преференции — относительно неплохую зарплату, уход на пенсию после 20 лет службы, решение жилищных вопросов и так далее. Однако ежедневное общение, как правило, не с лучшими представителями нашего общества с одной стороны, огромный объем работы и требования руководства о выполнении доведенных показателей — с другой стороны, нередко приводят к эмоциональному выгоранию и связанными с этим другими проблемами. Именно это, скорее всего, и произошло с «бунтарями» из Борисовского РУВД.

По словам одного из выпускников Академии МВД, который ушел из органов и даже сменил гражданство, работа участковых — самая сложная, это «дно всей системы». Многие выпускники Академии после получения диплома мечтают о более интересной оперативной работе, а их «засовывают» в участковые. Это воспринимается как «наказание», люди пишут рапорта, надеясь, что их переведут рано или поздно, но ничего не меняется.