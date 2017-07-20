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«Тунеядец» из Гомеля: Из нас пытаются сделать рабов

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  • 20.07.2017, 8:03
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Это он спасал известного блогера Максима Филипповича от милиции на акции в Пинске.

Руслан Гусейнов принимал активное участие в весенних акциях нетунеядцев, заплатил штраф. Именно за это, уверен он, власти давят на него через органы опеки, передает «Белсат».

«Чтобы отомстить, придавить, придушить, решили у моей бывшей жены забрать ребенка, ей 6 лет», – возмущается Руслан.

Дочь Милана сейчас в детском приюте

По информации служб опеки, мать якобы бросила девочку, она три дня отсутствовала дома. В доме, как описывается в официальных документах проверки, были грязные игрушки и немытая посуда. Почему же дочь не может забрать отец? По словам работников социально-педагогического центра, никакого политической составляющей в претензиях к отцу нет – он просто должен документально доказать постоянный доход.

«Абсолютно ни о какой политике и речи нет. Вопрос только – оборудованное место для ребенка, питание, одежда, уголок детский игровой, кроме этих вопросов, никаких других вопросов не стоит», – убеждает социальный педагог Светлана Димитраки.

Руслан Гусейнов начал работать в швейном ателье портным

Отец Миланы утверждает, что при этом социальные службы имеют претензии и к графику работы: мол, неудобный, чтобы забрать ребенка из садика. Гусейнов навещает дочь ежедневно. И если многие проверки в его квартире цепляются, по мнению Гусейнова, до мелочей, то и отец, в свою очередь, имеет вопросы к условиям в приюте. Он переживает, что ребенку не хватает питания, а недавно заметил у нее на лбу шишку.

«Мой ребенок в заложниках, а я раб»

Житель Пинска подозревает, что даже при наличии у него стабильной работы дочь могут держать в приюте дольше. К тому же чтобы забрать ребенка, нужно выплатить полную стоимость за содержание в учреждении.

«Это на сегодняшний день минимум полтора миллиона. То есть это второй месяц уже, мне нужно заплатить три миллиона. Получается, что мой ребенок в заложниках, а я раб».

Пока дело Руслана и его дочери Миланы фактически стоит на месте. Но эта семья не останется с проблемой один на один. Слова поддержки для них звучат как в сети, так и в городском пространстве. Акцию против детей как заложников в политической борьбе устроили брестские анархисты.


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