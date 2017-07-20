Как жительница Мозыря попала в «пенсионную ловушку» 1 20.07.2017, 16:39

Фото: tut.by

О том, что 56-летняя Галина Фомченко из Мозыря не получает трудовую пенсию, знают только ее близкие.

Даже от соседей по дому Галина Фомченко эту информацию скрывает. «Стыдно кому сказать», — признается женщина. Галина — одна из тех, кто попал в так называемую ловушку страхового стажа. Указ № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан», принятый 29 июня, никак не повлиял на ее ситуацию: до него Галине не хватало страхового стажа, а теперь не достает трудового, пишет tut.by.

«И не тунеядка, и не пьяница, а как получилось»

Галина Фомченко о том, что остается без трудовой пенсии, узнала в 2014 году, когда указ № 570 увеличил необходимый страховой стаж с 10 до 15 лет уже с 1 января 2015 года. Страховой стаж Галины на тот момент составлял 13 лет, общий — около 20.

— После школы я училась в строительном училище, на плиточника-облицовщика. Два года проработала, вышла замуж, — вспоминает Галина. — В 1979 году родила ребенка, год провела в декрете. Потом муж не разрешил на стройку возвращаться: много командировок, а кому ребенка смотреть? Супруг сам допоздна работал, а родители жили за 200 км от меня. Когда сына взяли в садик, пошла на мебельную фабрику. Проработала там около 4 лет. В 1985 году ушла во второй декрет. Тогда в отпуске по уходу за ребенком можно было провести 1,5 года. Но садика от фабрики тоже не давали, так что по истечению декрета пришлось уволиться. Когда сыну исполнилось 2,5 года, чтобы его взяли в сад, я устроилась туда нянечкой.

В детском саду Галина проработала 5 лет. Это были 90-е, начались сокращения, и женщина перевелась уборщицей в бассейн. Уволилась спустя 4 года.

— Тогда муж стал зарабатывать, сказал: сиди, детей смотри. Вот и сидела: готовка, уборка. На содержании мужа, как говорится. Стажа для пенсии хватало, а кто же знал, что такой указ примут?

С 2012 по 2015 год Галина ухаживала за родственником, инвалидом. Сейчас работу не может найти по состоянию здоровья: перенесла несколько операций.

— Физически работать не могу никак. Пошла бы вахтером, но разве устроишься?

Через полтора года на пенсию должен выйти и муж Галины, водитель маршрутки. Но по факту остаться без работы он может уже этой осенью. Машина у него старая, на новую нет средств. Семья надеется: «Может, еще зиму дадут поработать». За что будут жить, если лишатся зарплаты мужа, супруги пока не знают.

С детей, что ли, деньги брать? Им самим помогать надо, — переживает Галина. — Дети-то трудоустроены, но у них свои семьи, дети. У старшего, например, зарплата около 450 рублей, а жена получает пособие, не работает. Знаете, у меня еще свекровь жива, 82 года. Так что, я у нее буду пенсию брать? В советское время нам говорили: «Рожайте детей, потом с их зарплат страховые взносы будут вам на пенсии!» А теперь видите как: вроде и не тунеядка, и не пьяница, а как получилось.

«Изменили положение тех, кто рассчитывал на другое пенсионное законодательство»

В Минтруда поясняли, что указом № 233 от 29 июня 2017 года предусмотрено снижение до 10 лет страхового стажа тем, кто не отработал требуемого страхового стажа, «поскольку длительно занимались другой деятельностью, учитываемой в пенсионных отношениях: например, ухаживали за малолетним ребенком, учились на дневном отделении, проходили военную службу, ухаживали за нетрудоспособным». Если по этой причине не сформирован необходимый страховой стаж, пенсия по возрасту может назначаться при общем стаже не менее 35 лет у женщины, 40 лет — у мужчины, из которых только 10 лет приходится на работу с уплатой взносов.

— Иная деятельность граждан для целей пенсионного обеспечения не учитывается. Так, например, право на трудовую пенсию никогда не предоставлялось и не может предоставляться за ведение собственного домашнего хозяйства, — уточняли в Минтруда.

Координатор правовых программ Белорусского Хельсинкского комитета Дмитрий Черных обращал внимание на то, что три года назад белорусы «жили по другим правилам игры»: по состоянию на 1 января 2014 года, для пенсии требовалось иметь 5 лет страхового стажа и 20 лет общего стажа.

— С тех пор страховой стаж повысили до 10 лет, а потом и до 15 лет с поэтапным увеличением. В праве это называется ретроспективной ситуацией: новые правила изменили положение тех, кто рассчитывал на другое пенсионное законодательство.

В БХК считают, что решением ситуации могла бы стать адресная социальная помощь для лиц, достигших пенсионного возраста, но не успевших наработать страховой стаж.