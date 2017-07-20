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Навальный провел дебаты со Стрелковым

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  • 20.07.2017, 21:42
Алексей Навальный Игорь Стрелков
Фото: navalny.com

Дебаты бывшего главаря «ДНР» и российского оппозиционера открылись скандалом.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный и бывший главарь «ДНР» Игорь Стрелков провели публичные дебаты. Модератором дискуссии выступил журналист Михаил Зыгарь, передает «Радио Свобода».

Перед дебатами оба участника обозначили основные темы дискуссии. Навальный спросил Стрелкова о его отношении к президенту России Владимиру Путину и гибели малазийского «Боинга» в небе над Донбассом, в которой обвиняют пророссийских сепаратистов. Стрелков же заявил о намерении доказать, что Навальный — не патриот. Он также задал оппозиционеру вопрос о судьбе аннексированного Крыма и Донбасса в случае победы Навального на выборах президента России.

Во время первого раунда дебатов Стрелков заявил, что с 1991 года он никогда не поддерживал российскую власть, а в 2014 году поверил, что Путин проводит «революцию сверху». Планы Навального по борьбе с коррупцией Стрелков назвал «косметическими изменениями». В ответ Навальный заявил, что не собирается устанавливать в России монархию, а займётся созданием честных и независимых судов. Он также выступил за диверсификацию экономики, «чтобы больше зарабатывать».

Участники дебатов поспорили об экономике и перестройке олигархической системы. Навальный заявил, что «система заработает, было бы желание», а в России достаточно людей, чтобы занять ключевые посты в госкорпорациях.

Стрелкову задали вопрос о том, на чьи деньги финансировались действия сепаратистов в Донбассе. Он ответил, что оружие взял в аннексированном Крыму. На остальные вопросы он отвечать отказался, сославшись на «офицерскую честь».

Во втором раунде дебатов, посвященном отношениям с Западом, Стрелков заявил, что другим странам всегда была невыгодна сильная Россия. Путина и олигархов бывший лидер сепаратистов назвал ставленниками Запада. По его мнению, западные страны рассматривают Россию как «сырьевую трубу». Навальный ответил, что все страны конкурируют друг с другом. Оппозиционер назвал врагами России не Запад, а чиновников и правительство в Кремле и поддержал введение санкций против окружения президента Путина. По его словам, необходимо сфокусироваться на решении внутренних проблем.

Третий раунд дебатов посвящён принадлежности аннексированного Крыма и конфликта в Донбассе. По словам Навального, война на востоке Украины уничтожает экономику России. Он выступил за прекращение войны и мирное урегулирование конфликта. Стрелкову задали вопрос о том, кто сбил рейс МН17 в небе над Донбассом. Бывший главарь самопровозглашенной «ДНР» заявил, что сепаратисты самолет не сбивали. Он также отметил, что не следит за международным расследованием трагедии. Ведущий Михаил Зыгарь спросил о том, почему сначала в соцсетях появилось сообщение о сбитом самолете, а потом его стерли. Стрелков отверг причастность к публикациям в соцсетях.

В ответ на предложение Навального передать границу Донбасса под контроль киевским властям, Стрелков заявил, что этот план приведет к еще большему количеству беженцев, а война, по его мнению, неизбежна.

Говоря об убийстве оппозиционера Бориса Немцова, Навальный призвал следствие проверить причастность к преступлению главы Чечни Рамзана Кадырова.


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