Минчанин поймал карманника за руку 2 20.07.2017, 22:11

Фото: minval.az

Жителя столицы в автобусе хотели ограбить двое карманников, но одного из них он задержал.

В Минске у молодого человека в автобусе хотели украсть кошелек, но он вовремя заметил сообщника вора и сумел его поймать. О подробностях происшествия сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Минчанин ехал в автобусе и заметил, как из его сумки кто-то вытащил портмоне с деньгами. Молодой человек обернулся и увидел двух незнакомых мужчин. На остановке один из них успел выбежать. Второй тоже хотел скрыться, но пострадавший его задержал и стал требовать вернуть похищенное портмоне. А когда выяснил, что оно находится у сбежавшего сообщника, вызвал милицию.

Сотрудники Центрального РУВД прибыли на место происшествия и задержали 32-летнего мужчину. Выяснилось, что он уже был судим за карманные кражи. Вскоре был задержан и его сообщник — 34-летний ранее судимый за грабеж минчанин.

Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража».