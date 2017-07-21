Белорусы поддержали знаменитого блогера 3 21.07.2017, 14:45

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Фото: svaboda.org

Гомельчане провели акцию солидарности: «Я такі, як Максiм Філіповіч».

В суде Советского района Гомеля в 10 часов началось рассмотрение административного дела против местного блогера Максима Филиповича. Милиция обвиняет его в «подмене государственных СМИ» по части 2 статьи 22.9 КоАП, передает «Радыё Свабода».

Друзья и политики пришли поддержать Филиповича на суде с плакатами «У меня есть страница на Youtube, я такой, как Максим Филипович». Филиппович и сам заявлял на суде, что «сотни белорусов выкладывают свои снимки на этой видеохостинговой платформе, в том числе и на платной основе».

Фото: svaboda.org

Максим Филипович получил популярность зимой 2017 года на волне протестов против «налога на тунеядцев»: 33-летний мужчина рассказывал, что потерял работу без объяснения причин, имел проблемы с поиском новой, должен был выплатить налог на «тунеядство».

Фото: svaboda.org

В своем блоге он сначала рассказывал о своей ситуации и давал советы другим безработным, позже освещал суд, на котором отстаивал свои права, а затем начал публиковать видео с Маршей рассерженных белорусов.