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Максим Филипович добился закрытия абсурдного дела

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  • 21.07.2017, 17:20
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Максим Филипович

Суд прекратил преследование блогера за отсутствием правонарушения.

Гомельский суд прекратил административное дело против блогера Максима Филиповича в связи с отсутствием состава правонарушения. Об этом сообщил в «Фейсбуке» общественный активист Андрей Стрижак, передает «Еврорадио».

Фото: facebook.com/andrej.strizhak

Филиповича судили за резонансные видеоролики о налоге на «тунеядство» и стримы с протестных акций в разных городах Беларуси. Гомельские милиционеры составили на видеоблогера протокол, обвинив его в том, что «с учетом роста популярности своего телеканала Филипович Максим Геннадьевич фактически подменяет собой государственные СМИ. В том числе, по формированию общественного мнения среди граждан Республики Беларусь».

В суде Филипович не признал своей вины.

Эксперт облисполкома Павел Борисов на суде также сообщил, что видеоканал Филиповича «Гарантий нет» на Youtube нельзя причислить к СМИ и регистрация таких каналов законом не предусмотрена.


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