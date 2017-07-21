Максим Филипович добился закрытия абсурдного дела

Максим Филипович добился закрытия абсурдного дела11
- 21.07.2017, 17:20
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Суд прекратил преследование блогера за отсутствием правонарушения.
Гомельский суд прекратил административное дело против блогера Максима Филиповича в связи с отсутствием состава правонарушения. Об этом сообщил в «Фейсбуке» общественный активист Андрей Стрижак, передает «Еврорадио».
Филиповича судили за резонансные видеоролики о налоге на «тунеядство» и стримы с протестных акций в разных городах Беларуси. Гомельские милиционеры составили на видеоблогера протокол, обвинив его в том, что «с учетом роста популярности своего телеканала Филипович Максим Геннадьевич фактически подменяет собой государственные СМИ. В том числе, по формированию общественного мнения среди граждан Республики Беларусь».
В суде Филипович не признал своей вины.
Эксперт облисполкома Павел Борисов на суде также сообщил, что видеоканал Филиповича «Гарантий нет» на Youtube нельзя причислить к СМИ и регистрация таких каналов законом не предусмотрена.