Более пяти килограммов: жительница Орши родила богатыря 2 21.07.2017, 19:21

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Фото: vitbichi.by

Сотрудники роддома не припомнят такого крупного младенца за последние тридцать лет.

- Последний раз такой крупный малыш появился на свет в Орше в восьмидесятые, - рассказывает kp.by главный врач Оршанского родильного дома Инна Крачек. – И вот снова богатырь у нас! Пять килограммов сто тридцать граммов, а рост – 64 сантиметра!

33-летняя Татьяна Линкевич сына-богатыря родила 11 июля. Мальчик появился на свет здоровеньким. Среди других младенцев в роддоме он, конечно, выделялся – почти вдвое больше большинства из них. И кушал, как настоящий богатырь. Пока другие малыши выпивали по десять граммов молочной смеси, он мог и все шестьдесят «махнуть».

Сейчас Татьяна с малышом уже дома. Это ее третий ребенок. Старшие сынишка и дочь появились на свет не такими крупными, как младший братик. Малыш, скорее всего, пошел в отца – все мужчины в роду Линкевичей крупные.

Фото: vitbichi.by

Маленькому богатырю при выписке из роддома подарили медаль и особое свидетельство о рождении в Орше. Но это не потому, что родился он таким большим. В этом году всем новорожденным оршанцам вручают медали и свидетельства особого образца – ведь для города это юбилейный год, Орша празднует свое 950-летие. Такую же медаль и президенту вручили.

Кстати, в Витебске в 2014 году Анна Симанкович родила малыша весом 6.100, а в 2015 у Юлии Сахаровой родился младенец весом в 6.190 килограммов. Все богатыри – мальчики.